Зеленский избран демократически, а Путин уничтожает своих оппонентов, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал главу украинского государства Владимира Зеленского на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа, и подчеркнул его легитимность. Он заявил, что Зеленский демократически избран, чего нельзя сказать о российском диктаторе Владимире Путине.

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Глава Кремля убивает своих оппонентов и манипулирует выборами. Об этом Макрон сказал, отвечая на вопросы людей во время прямого эфира в соцсети TikTok.

"Украинский президент был избран на свободных выборах, чего нельзя сказать о Владимире Путине, который в течение длительного времени убивал своих оппонентов и манипулировал своими выборами", – заявил Макрон, добавив, что "президент Зеленский является легитимным".

Кроме того, он отметил невозможность проведения выборов в Украине во время войны.

"Вы думаете, что он может организовать президентские или парламентские выборы в стране, где миллионы украинцев бежали ради своей безопасности, где несколько миллионов других мобилизированы на фронт... и где целая полоса территории была завоевана Россией?" – сказал Макрон.

Также французский президент сказал, чтоне принимал решения отправлять войска в Украину "завтра", а лишь в случае прекращения огня

"Я не принимал решения отправить завтра войска в Украину — нет. Что мы предусматриваем – это отправить силы для гарантирования мира, как только договоренность о нем будет достигнута", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у США 350 миллиардов долларов на войну, "которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться". Кроме того, он назвал президента Украины "диктатором без выборов".

– Накануне во время общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

– На фоне агрессивной риторики Трампа мировые лидеры, а также некоторые американские политики, поддержали президента Украины.

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