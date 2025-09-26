Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный игрок", устроивший "гибридную атаку", направленную на создание паники, но доказательств, что это Россия, у них нет.

Министр юстиции Дании Петер Гуммельгор заявил, что целью пролетов дронов было посеять страх и панику, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подтвердил факт запуска дронов, но отметил, что доказательств причастности к этим дронам России пока нет.

Напомню, что аэропорт в городе Ольборг на севере Дании, где также размещается авиабаза воздушных сил страны, вечером 24 сентября был закрыт после появления нескольких дронов, а 22 сентября беспилотники уже парализовывали работу аэропорта Копенгагена.

Также дроны были замечены и вблизи аэропорта в Осло, что привело к временному закрытию воздушного пространства.

Я не знаю, как это комментировать.

Ну как бы технически небольшой дрон не посылает вам сигналы, "крича", чей он именно, но когда на юг Израиля прилетает очередной дрон, его сбивают, скажем, над морем, и не остается его обломков, все равно с вероятностью 99% понятно, что это иранский дрон, запущенный хуситами.

Нет, конечно же есть 1% — что это, например, злостные провокаторы из Африки или флуктуации в пространстве и времени, да и вообще ничего в нашем мире не бывает на 100%, но вместе с тем никому не приходит в голову сказать, что нет доказательств причастности к этим дронам хуситов.

Понимаете, если эти дроны уже над аэропортами и авиабазами, но доказательств причастности России нет, то, когда этот дрон где-то грохнется и кого-то убьет (ну, например), Россия не будет виновата — ведь нет доказательств ее причастности.

Я серьезно не знаю, как это все комментировать, — наверное, нужно просто запастись попкорном.

И вот пока они там не знают, сбивать русские самолеты или не сбивать, что делать, когда тебя атакуют десятками дронов, и вообще в некоторых случаях у них даже нет доказательств — Россия это или нет, а значит, летайте, пожалуйста, Испания и Италия посылают суммарно два фрегата и один патрульный корабль защищать горе-флотилию с Гретой, которая уже несколько недель где-то шатается по Средиземному морю.

Если вы пропустили: Испания посылает два фрегата, а итальянцы — патрульный корабль, типа "для защиты" граждан на корабликах, где чилит Грета Тунберг.

Вот это миссия, вот это важно, вот это достойное задание для военных моряков, а какие-то там дроны над военными базами? Пффф. Так доказательств, что это Россия, у них нет, а раз нет доказательств — нет проблем.

Волшебные.