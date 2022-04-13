Задержан стрелок из Нью-Йорка, ранивший 10 человек в метро

В Нью-Йорке задержали 62-летнего Фрэнка Джеймса, который накануне устроил стрельбу в метро в районе Бруклина. Ранения получили по меньшей мере десять человек.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщило издание Daily Mail. Как отмечается, стрелок почти сутки скрывался от правоохранителей.

Журналисты пишут, что Джеймса заметил случайный прохожий и сразу же обратился в полицию. Стрелок якобы прогуливался по Ист-Виллидж в Нижнем Манхэттене.

Издание выяснило, что подозреваемый 20 марта выехал из Висконсина, где жил один, на арендованном фургоне, проехав через Иллинойс, Индиану, Пенсильванию, а затем в Нью-Джерси. На своем канале на Youtube он публиковал видео о насилии, расе, мэре города Эрике Адамсе и преступности в Нью-Йорке.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в метро в Нью-Йорке произошло 12 апреля. В результате инцидента получили ранения 10 человек, сам стрелок с места скрылся.