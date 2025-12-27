Заместо новостей из США. Суббота, 27 декабря 2025 года

Видео дня

Еще раз о "мирном плане" и краткий комментарий относительно ожидаемой встречи Трампа с Зеленским.

Далее текст на языке оригинала.

Це не про припинення війни. Війна може припинитися лише за двох умов: або капітуляція України (що неможливо взагалі), або путін (рф) вирішать, що не мають більше ресурсів для продовження війни.

Зустріч у Мар-а-Лаго та можлива відеорозмова Трампа із Зеленським та європейськими лідерами – це про те, щоб переконати Трампа, що у тому, що війна не припиняється, винний путін.

З інтервʼю Трампа виданню Politico, у якому 47-й президент сказав, "поки я не схвалив, у нього (у Зеленського) нічого немає", прямо випливає, що 47-й президент налаштований продовжувати тиснути на Україну (це, власне, те, що він робить неперервно з 20 січня 2025 року).

І тому ці перемовини з 47-м – це про те, щоб зробити такий тиск незручним для нього.