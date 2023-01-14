За пост соперничают генерал, миллиардер и экономист: в Чехии проходят президентские выборы

В Чехии 13-14 января проходит голосование за нового президента страны. Преемником Милоша Земана захотели стать девять кандидатов, но во второй тур (согласно опросам) могут пройти три – отставной генерал Петр Павел, миллиардер и бывший премьер Андрей Бабиш и экономист Дануше Нерудова.

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Нынешний президент республики с 2013 года и до прошлого февраля сделал немало заявлений и политических жестов, которые сформировали имидж Земана как пророссийского, прокитайского и антиевропейского политика. BBC пишет: кто бы не выиграл выборы сейчас, "такого эпатажа больше не предвидится".

Отметим, что в Чехии президент может только косвенно влиять на политику, имидж страны за рубежом. Определяет курс государства правительство, которое сейчас возглавляет правоцентрист Петр Фиала. Благодаря этому Чехия активно помогает Украине, в том числе ее Вооруженным силам, и приняла большое количество украинских беженцев.

Впрочем, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля-2022 даже Земан изменился. Он несколько раз публично признавал, что был неправ в своем отношении к российскому главе Владимиру Путину. А в первый день большой войны он призвал "изолировать сумасшедшего" (то есть Путина) и "защищаться от него не только словами, но и конкретными мерами".

Кто может заменить Милоша Земана

Социологи считают главным фаворитом Петра Павла. Отставному генералу 61 год, в прошлом он возглавлял Генштаб страны и был председателем Военного комитета НАТО.

Военный имеет проевропейские либеральные взгляды. Его, как и еще двух кандидатов, поддерживает правящий альянс "Вместе".

Павел владеет русским языком, он начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой Военного комитета НАТО в 2015-2018 годах.

В одном из интервью он говорил, что не верит в демократическую революцию в РФ, потому что там прочный режим и нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. "Даже Алексей Навальный на самом деле – не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство", – заявлял нынешний кандидат в президенты Чехии.

Он скептически относится к россиянам, которые бежали от мобилизации в другие страны. Отставной генерал объяснял: эти люди ведь не против российского режима и не поддерживают помощь Украине, они просто беспокоятся за собственную жизнь. Это не значит, что они против войны.

"Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность... Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина", – говорил он.

В то же время Павел заявлял, что, на его взгляд, у Украины нет сил и ресурсов, чтобы прогнать оккупантов из всех своих территорий, включая Донбасс и Крым. Правда, это интервью он дал в августе-2022, до наступления Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях.

Участие во втором туре также предсказывают Андрею Бабишу. 68-летний миллиардер возглавлял правительство Чехии в 2017-2021 годах.

Журналисты BBC написали: знатоки чешской политики называли его неформальным союзником Милоша Земана и "идеологически аморфной фигурой, для которой важны лишь власть и бизнес". Поэтому с предпринимательской точки зрения Бабиш заинтересован в хороших отношениях Чехии с остальным Евросоюзом.

Он являлся фигурантом коррупционного расследования, но как раз перед выборами (за четыре дня до старта процесса) Бабиш был оправдан судом по делу о предполагаемых махинациях с европейскими субсидиями для его гостиницы "Capi hnizdo" ("Гнездо аиста").

Аналитики считают, что Павел и Бабиш идут вровень и могут набрать около 26-28% каждый, но на повторном голосовании Бабиш вряд ли будет первым. Социологи предполагают, что во втором туре Павел победит любого соперника.

Третьим вероятным кандидатом на выход во второй тур считают Дануше Нерудову. За месяц до выборов она шла наравне с двумя фаворитами, но в последние недели отстала на несколько процентных пунктов.

Нерудовой 44 года. Она экономист, бывший ректор Университета им. Менделя в Брно, абсолютно либеральный и проевропейский политик. Женщину поддерживает чешский альянс "Вместе".

"Я хочу, чтобы страна была прочно связана с ЕС и НАТО и благодаря этому была в безопасности. Чтобы президент и правительство страны, наконец, впервые за много лет вели единую внешнюю политику", – говорится в программе кандидатки.

Она выступает за территориальную целостность Украины и предоставление всесторонней, в том числе военной, помощи.

"Я буду привлекать внимание к угрозам, которые несет нынешняя политика России и Китая. Я выступаю за то, чтобы пересмотреть наши отношения с обеими странами и начать серьезно относиться к давно звучавшим предупреждениям наших спецслужб", - обещала Нерудова.

Добавим: второй тур выборов президента Чехии, если победителя не выберут сразу, пройдет через две недели после первого.

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала снова подтвердил свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины. По его словам, в условиях полномасштабного российского вторжения Запад обязан помогать нашей стране, ведь она ведет законную оборону.

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