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За пост соперничают генерал, миллиардер и экономист: в Чехии проходят президентские выборы

Дарья Дурова
Мир
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Выборы в Чехии

В Чехии 13-14 января проходит голосование за нового президента страны. Преемником Милоша Земана захотели стать девять кандидатов, но во второй тур (согласно опросам) могут пройти три – отставной генерал Петр Павел, миллиардер и бывший премьер Андрей Бабиш и экономист Дануше Нерудова.

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Нынешний президент республики с 2013 года и до прошлого февраля сделал немало заявлений и политических жестов, которые сформировали имидж Земана как пророссийского, прокитайского и антиевропейского политика. BBC пишет: кто бы не выиграл выборы сейчас, "такого эпатажа больше не предвидится".

Отметим, что в Чехии президент может только косвенно влиять на политику, имидж страны за рубежом. Определяет курс государства правительство, которое сейчас возглавляет правоцентрист Петр Фиала. Благодаря этому Чехия активно помогает Украине, в том числе ее Вооруженным силам, и приняла большое количество украинских беженцев.

Впрочем, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля-2022 даже Земан изменился. Он несколько раз публично признавал, что был неправ в своем отношении к российскому главе Владимиру Путину. А в первый день большой войны он призвал "изолировать сумасшедшего" (то есть Путина) и "защищаться от него не только словами, но и конкретными мерами".

Кто может заменить Милоша Земана

Чешский военный и политик Петр Павел

Социологи считают главным фаворитом Петра Павла. Отставному генералу 61 год, в прошлом он возглавлял Генштаб страны и был председателем Военного комитета НАТО.

Военный имеет проевропейские либеральные взгляды. Его, как и еще двух кандидатов, поддерживает правящий альянс "Вместе".

Павел владеет русским языком, он начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой Военного комитета НАТО в 2015-2018 годах.

В одном из интервью он говорил, что не верит в демократическую революцию в РФ, потому что там прочный режим и нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. "Даже Алексей Навальный на самом деле – не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство", – заявлял нынешний кандидат в президенты Чехии.

Он скептически относится к россиянам, которые бежали от мобилизации в другие страны. Отставной генерал объяснял: эти люди ведь не против российского режима и не поддерживают помощь Украине, они просто беспокоятся за собственную жизнь. Это не значит, что они против войны.

"Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность... Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина", – говорил он.

В то же время Павел заявлял, что, на его взгляд, у Украины нет сил и ресурсов, чтобы прогнать оккупантов из всех своих территорий, включая Донбасс и Крым. Правда, это интервью он дал в августе-2022, до наступления Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях.

Политик-бизнесмен Андрей Бабиш

Участие во втором туре также предсказывают Андрею Бабишу. 68-летний миллиардер возглавлял правительство Чехии в 2017-2021 годах.

Журналисты BBC написали: знатоки чешской политики называли его неформальным союзником Милоша Земана и "идеологически аморфной фигурой, для которой важны лишь власть и бизнес". Поэтому с предпринимательской точки зрения Бабиш заинтересован в хороших отношениях Чехии с остальным Евросоюзом.

Он являлся фигурантом коррупционного расследования, но как раз перед выборами (за четыре дня до старта процесса) Бабиш был оправдан судом по делу о предполагаемых махинациях с европейскими субсидиями для его гостиницы "Capi hnizdo" ("Гнездо аиста").

Аналитики считают, что Павел и Бабиш идут вровень и могут набрать около 26-28% каждый, но на повторном голосовании Бабиш вряд ли будет первым. Социологи предполагают, что во втором туре Павел победит любого соперника.

Политик-экономист Дануше Нерудова

Третьим вероятным кандидатом на выход во второй тур считают Дануше Нерудову. За месяц до выборов она шла наравне с двумя фаворитами, но в последние недели отстала на несколько процентных пунктов.

Нерудовой 44 года. Она экономист, бывший ректор Университета им. Менделя в Брно, абсолютно либеральный и проевропейский политик. Женщину поддерживает чешский альянс "Вместе".

"Я хочу, чтобы страна была прочно связана с ЕС и НАТО и благодаря этому была в безопасности. Чтобы президент и правительство страны, наконец, впервые за много лет вели единую внешнюю политику", – говорится в программе кандидатки.

Она выступает за территориальную целостность Украины и предоставление всесторонней, в том числе военной, помощи.

"Я буду привлекать внимание к угрозам, которые несет нынешняя политика России и Китая. Я выступаю за то, чтобы пересмотреть наши отношения с обеими странами и начать серьезно относиться к давно звучавшим предупреждениям наших спецслужб", - обещала Нерудова.

Добавим: второй тур выборов президента Чехии, если победителя не выберут сразу, пройдет через две недели после первого.

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала снова подтвердил свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины. По его словам, в условиях полномасштабного российского вторжения Запад обязан помогать нашей стране, ведь она ведет законную оборону.

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