'За несколько недель или месяцев мы поймем, выживет ли Украина': Дуда в Давосе призвал усилить военную помощь ВСУ

Анджей Дуда на на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал союзников и партнеров Украины не останавливаться в военной помощи и продолжать поддержку. Именно этот факт может стать решающим в исходе войны.

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Об этом стало известно из выступления Президента Польше на швейцарском форуме. По его мнению, в ближайшее время настанет решающий момент в войне Украины с Россией.

"Я предполагаю, что сейчас, в ближайшие несколько недель или месяцев, настанет решающий момент всей войны. И мы получим ответ на вопрос – выживет ли Украины", – заявил Дуда.

Он добавил, что Украине все так же недостаточно поставляемого оружия, ведь армия РФ не останавливается и накапливает силы. Это может спровоцировать следующее наступление. Именно поэтому он призвал всех партнеров поставлять Украине как можно больше оружия, в частности, современных танков и ракет.

"Сейчас наступил критически важный момент, и очень важно оказать дополнительную поддержку Украине", – настоял Президент Польши.

Дуда добавил, что он отлично понимает нашу страну и ее желание "стать членом западного сообщества и обрести гарантированную безопасность".

"Они хотят стать частью Европейского союза, НАТО, но, прежде всего, они хотят просто выжить", – резюмировал глава Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, польское правительство оказывает постоянную поддержку Украине на протяжении всей войны. Так, премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал обстрел Днепра, который произошел 14 января, очередным военным преступление России. Политик призвал весь цивилизованный мир, партнеров Украины действовать прямо сейчас и заставить российских агрессоров остановиться.

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