Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS, в который входят Австралия, США и Великобритания

Страны оборонного союза AUKUS – США, Великобритания и Австралия – консультируются с Японией касательно ее присоединения к организации. Ожидается, что оборонные ведомства будут совместно работать над улучшением технологических возможностей, таких как гиперзвуковое оружие и радиоэлектронная борьба.

О таком вероятном сотрудничестве стало известно 12 апреля, пишет газета Sankei со ссылкой на источники. Заявляется, что японские наработки также могут быть полезны в сферах кибернетики, искусственного интеллекта, квантовых технологий.

Хотя в правительстве Японии есть положительные мнения касательно присоединения к AUKUS, существует также план тщательной оценки эффекта от участия – ведь между указанными странами уже есть двухсторонние обязательства.

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Правительственные чиновники, желающие участвовать в AUKUS, утверждают, что эта структура необходима для противодействия Китаю. Нельзя упустить и тот факт, что альянс активизировался с началом российского вторжения в Украину.

Отметим: AUKUS – это придуманное слово-акроним из названий стран-участниц. Если к ним добавится Япония, предполагается смена названия на JAUKUS.

Трехсторонний оборонный альянс был образован Австралией, Соединенным Королевством и США 15 сентября 2021 года.

По мнению экспертов, он направлен противодействие влиянию КНР в спорной акватории Южно-Китайского моря. Считается, что ключевым моментом в отношениях Китая и Запада является тайваньский вопрос.

Как писал OBOZREVATEL: