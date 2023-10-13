Ядерные испытания России – очередное свидетельство провала военных господ Кремля

В последнее время западная пресса все чаще пишет о том, что Российская Федерация активно готовится к проведению ядерных испытаний на отдаленных полигонах северной части страны. Прогнозируется, что данные шаги приведут к резкому повышению напряженности в отношениях с Западом и заставят США впервые в этом столетии возобновить свои ядерные испытания. Это подтверждается намерениями российского парламента рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года, который запрещает проведение испытаний с использованием ядерных взрывов.

Ядерные испытания России – Кремль пытается переложить ответственность на США

Между тем представители российского правительства, в том числе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в привычной для Кремля манере обвинили США в нарушении договоренностей, намекнув на подготовку американского ядерного полигона в штате Невада. В свою очередь, представитель Государственного департамента США отверг обвинения Рябкова, назвав это "попытками Москвы усилить ядерные риски и напряженность в контексте ее незаконной войны в Украине".

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Также было отмечено, что Соединенные Штаты не планируют отказываться от моратория 1992 года на ядерные испытания в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении, который Вашингтон подписал, но не ратифицировал.

Российские испытания станут сигналом к ядерным испытаниям других стран

Именно поэтому западные медиа констатируют, что ядерные испытания России наверняка побуждают Китай провести аналогичные испытания. Следовательно, можно предположить, что это, вероятно, втянет мир не просто в новый этап холодной войны, которая уже точно продолжается, а в новую гонку ядерных вооружений. Подтверждением этого являются спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Россия, Соединенные Штаты и Китай в последние годы построили новые объекты и тоннели на своих ядерных полигонах. Речь идет о китайском полигоне в пустыне Лоп Нур региона Синьцзян, русском на архипелаге Новая Земля Северного Ледовитого океана и американском в пустыне Невада.

Кремль повышает градус мировой напряженности

Итак, совершенно четко можно проследить план Москвы повысить градус мировой напряженности, пытаясь имитировать элементы печально известного Карибского кризиса 1962 года. В этом случае российское руководство надеется в очередной раз с помощью "ядерного блефа" побуждать Запад к дипломатическим и геополитическим компромиссам. При этом также совершенно очевидно, что инструменты "ядерного блефа" Владимир Путин использует всякий раз, когда нет возможности добиться успеха "обычными" средствами. На украинском фронте российские войска с огромным напряжением сил и средств смогли затормозить наступательную операцию ВСУ, однако наступление на Купянск, о котором так мечтали россияне, провалилось. Поэтому свои военные неудачи в Украине Кремль пытается перебить как провоцированием жесточайшего за последние десятилетия кризиса на Ближнем Востоке, так и угрожающей ядерной риторикой.

Ядерный блеф Москвы – пока единственное, что спасает путинский режим от поражения

При этом российское политическое и военное руководство достаточно сильно рискует в случае ядерных испытаний. В отличие от других образцов военной техники и вооружений, легко проверяемых на полигонах или в боевых условиях, ядерное оружие России не проверялось в полигонных условиях с 1990 года, то есть со времен СССР. Следовательно, любые неудачи данных испытаний станут известны разведкам США, Китая и других стран. Кроме того, в таком опасном оружии, как ядерное, не исключены неисправности и инциденты, которые могут привести к весьма катастрофическим последствиям, особенно для имиджа России как "большой ядерной страны". Именно этот имидж пока позволяет сдерживать трусливый Запад от полномасштабной военной помощи Украине.

Следовательно, в случае неудачных ядерных испытаний Россия рискует тем, что ее угрозы будут восприниматься в мире менее серьезно. Ведь нужно откровенно признать, что только наличие у Кремля ядерного оружия останавливает Запад от прямого участия в войне на стороне Украины или действий по развалу Российской Федерации изнутри.

Здесь нужно констатировать, что, несмотря на свои размеры, безъядерная Россия не имела бы никаких шансов в прямом военном столкновении с НАТО, ведь даже Украина, которая воюет уже 1,5 года сама, полностью сорвала путинские стратегические планы по ликвидации украинской государственности. Поэтому Путину предстоит очень серьезно задуматься о вероятности успеха возобновления гонки ядерных вооружений. Следует напомнить, что последнее аналогичное соперничество в 80-х годах XX века СССР проиграл, не выдержав бешеной нагрузки на экономику, что явилось одной из главных причин его распада.