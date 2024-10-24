'Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию?' основатель Linux исключил из проекта 11 россиян

Создатель Linux Линус Торвальдс ответил на истерику россиян относительно "дискриминации по паспорту", которую они подняли в сети после исключения из проекта 11 программистов, являющихся гражданами РФ. Он напомнил россиянам о санкциях.

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Сотрудников российских компаний отстранили от разработки ядра Linux. Об этом сообщил портал OpenNET.

Их уволили без подробных объяснений, ограничившись размытым поводом "требований комплаенса" и необходимостью предоставления определенной "документации".

Один из ведущих разработчиков Linux Грег Кроа-Хартман опубликовал список отстраненных от проекта. Большинство из них используют почтовые адреса в доменной зоне .ru, а некоторые связаны с известными российскими компаниями.

После этого в сети поднялась волна хейта от представителей РФ. Они обвиняли Linux в "дискриминации" россиян.

Линус Торвальдс решил их привести в сознание правдой без украшений. Он напомнил россиянам о санкциях, а также о том, что является финном и хорошо знает историю. Очевидно, он имел в виду финскую войну и отобранные у его родины земли.

"Ладно, российские тролли. Совершенно ясно, почему было внесено изменение, оно не отменяется

Если вы еще не слышали об антироссийских санкциях, вам стоит как-нибудь почитать новости. И под "новостями" я не имею в виду спонсируемый российским государством спам.

Попытайтесь включить то, что вы называете мозгами. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Очевидно, дело не только в отсутствии реальных новостей, но и в недостаточном знании истории", – заявил Линус Торвальдс.

Как сообщал OBOZ.UA, компания ABBYY уволила всех российских сотрудников в международных офисах, заменив их на индийских программистов для сокращения расходов. Уволенные россияне массово жалуются на "несправедливость", организуют онлайн-травлю компании и сетуют, что теперь их уровень жизни за границей просядет.

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