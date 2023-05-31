Вышла замуж без согласия родителей: в Пакистане оправдали мужчину, застрелившего свою дочь в здании суда

В портовом городе Карачи на юге Пакистана 65-летний мужчина Амир Заман Мехсуд застрелил собственную дочь прямо в здании суда из-за того, что она вышла замуж без согласия родителей. Суд его оправдал, посчитав, что обвинительный приговор "не способствовал бы улучшению общества".

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Об этом пишет издание Aajenglish.tv. Родственники стрелка, в том числе, и мать убитой девушки, и пострадавшие приставы заявили, что достигли соглашения и простили Амира "во имя Аллаха". Они умоляли судью оправдать его по всем пунктам.

Инцидент произошел еще 23 января. Амир Джан убил свою 20-летнюю дочь Хаджру в помещении суда, а также ранил еще двух человек, включая полицейского. Девушка сбежала из дома, когда родители пытались насильно выдать ее замуж и зарегистрировала брак с другим мужчиной. Отец подал заявление в полицию о похищении – силовики задержали ее мужа, а сама девушка пошла в суд давать показания, где ее и поджидал отец. Он пронес оружие в здание суда и открыл огонь.

При этом муж погибшей в результате инцидента не пострадал.

Мехсуд заявил, что сделал это "во имя чести". Его обвинили в убийстве, покушении на убийство, нападении на госслужащих и хранении незарегистрированного оружия. Однако несмотря на серьезность обвинений, его полностью оправдали.

Напомним: ранее в Киевской области 43-летний мужчина убил свою 16-летнюю дочь и чуть не лишил жизни 12-летнего сына. Он хотел казнить всю семью, включая себя, чтобы отомстить своей жене. Она уехала за границу, а во время последнего телефонного разговора супругов у них произошла ссора из-за ревности мужа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 травня у Лохвиці на Полтавщині місцевий житель 53 років застрелив трьох людей. Після злочину він підірвав у руці гранату, внаслідок чого загинув на місці.

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