Выборы в Европарламент: Мецола предупредила об угрозе со стороны РФ, Китая и Ирана

На 6-9 июня 2024 года запланированы выборы в Европейский парламент. Президент ЕП Роберта Мецола предупредила, что Россию, Китай и Иран могут вмешаться в этот процесс.

Об этом Мецола сказала во вторник, 23 апреля, в интервью Reuters. По ее словам, есть угроза "бомбардировки ложью и дезинформацией" как извне, так и внутри блока.

"Это то, что мы предупреждали в течение длительного времени. На самом деле это не просто угроза", – отметила политик. Она ожидает, что поток дезинформации, направленный на европейских избирателей, будет очень сильным.

Потенциальными источниками дезинформации Мецола назвала РФ, Китай и Иран. Однако угроза есть также внутри ЕС, где политические партии и организации стремятся привлечь избирателей ложью.

Президент отметила, что у блока есть такие инструменты, как новый закон ЕС, который требует от платформ социальных медиа удалять незаконный контент и уменьшать риски манипуляций на выборах, которые могут включать фейковые изображения или выдачу себя за избирателей. Однако только этого недостаточно.

"Возможно, мы слишком долго это игнорировали. Я думаю, что нам нужно решительно противостоять этому нарративу. Гораздо легче провести черно-белую кампанию, чем с 1000 оттенков серого в кампании. Но мы должны быть готовы сделать это", – подчеркнула глава Европейского парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, блок правых партий намерен продемонстрировать значительный результат на выборах в Европейский парламент в июне этого года. Мы рассказывали, какую угрозу представляют европейские права для Украины и ЕС.

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