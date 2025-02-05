'Друзей' Путина становится все больше: после выборов в ЕС Украина может потерять надежных партнеров в войне

Правопопулистский, пророссийский крен в таких странах, как Словакия, Австрия и Венгрия, ставит под вопрос поддержку Украины и единство ЕС в противостоянии России. К сожалению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно больше не одинок, а ЕС и Украина все чаще сталкиваются с негативными ситуациями, когда им все труднее преодолеть несогласие такого множества стран.

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К дружественным к Кремлю центральноевропейским лидерам, таким как Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, в этом году может присоединиться знакомое лицо: бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, имеющий большие шансы снова возглавить правительство сверхважной для украинцев страны и активно выступающий против помощи Украине и ее членства в ЕС. Не лучше ситуация и в Румынии, где президентом может стать ультраправый, пророссийский политик Келин Джорджеску, который уже готовится "делить" Украину.

Как выборы в Румынии и Чехии могут увеличить количество пророссийски настроенных стран в ЕС – в материале OBOZ.UA.

"Друзей" Путина все больше

Самый яркий "пророссийский сдвиг" на сегодняшний день зафиксирован в Словакии и Венгрии, где премьер-министры этих стран Роберт Фицо и Виктор Орбан открыто поддерживают кремлевскую политику против Украины, ЕС и НАТО. Промосковская риторика словацкого и венгерского премьеров отражает более глубокую проблему многих стран ЕС, где все большее число чиновников отстаивают интересы России, а не единого европейского блока. Такие многочисленные "троянские кони", все громче требующие выгодных для России решений, которые могут стать абсолютно губительными для Евросоюза и Украины.

Австрия готова выдвинуть первого ультраправого канцлера со времен Второй мировой войны – Герберта Кикля, который уже дал понять, что поддержка санкций против РФ противоречит традиционному нейтралитету страны, как и вступление Украины в ЕС.

В Хорватии избиратели несколько недель назад подавляющим большинством голосов переизбрали президента Зорана Милановича, который выступает против военной помощи Украине, ветировал обучение украинских офицеров в Хорватии и осудил расширение НАТО как "глубоко аморальное". Он также не желает членства Украины в Евросоюзе.

В Болгарии глава государства Румен Радев призвал к отмене санкций против Москвы и прекращению помощи Украине. Сербия, не входящая в ЕС, где президент Александр Вучич сталкивается с массовыми протестами, также не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, постоянно напоминая о "братских отношениях" с РФ.

Под угрозой сегодня находятся еще и Румыния с Чехией, где сегодня правительства являются надежными западными партнерами. В обоих важных для Украины государствах должны пройти выборы, которые могут достаточно кардинально изменить их внешнюю политику.

Новая угроза по-соседски

Ультраправый, пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" разделят между собой соседние страны. Это заявление прозвучало почти на следующий день после того, как глава российской службы внешней разведки и по совместительству председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил обсудить "права России" и других стран, среди которых Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, на украинские территории. Конечно, подобные сумасшедшие заявления звучали и раньше, и не только от румынского политика, но в его случае главная проблема состоит в том, что этот одиозный персонаж остается самым популярным кандидатом в преддверии повторных президентских выборов, которые пройдут в Румынии в мае.

После неожиданной победы Джорджеску в первом туре президентских выборов в прошлом году румынский политический истеблишмент стремится отстранить его от участия в выборах, обвиняя в незадекларированном финансировании и продвижении его кандидатуры с помощью России. Но сделать это будет крайне тяжело, ведь большинство румын по-прежнему считают, что отмена выборов была плохим решением. После этого популярность Джорджеску резко возросла, и он остается фаворитом майских выборов – 40% румын планируют голосовать за этого пророссийского политика.

С тех пор, как Россия напала на Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, проводила обучение украинских летчиков для F-16 и передала Киеву батарею ПВО Patriot. Со своей стороны, Джорджеску призывает к "российской мудрости" во время формирования внешней политики и заявляет, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и последующую военную помощь Украине. Также он категорически против вступления Украины в ЕС и НАТО.

С одной стороны, если Джорджеску все-таки будет склонен выйти из НАТО или хотя бы минимизировать сотрудничество с Альянсом и реально прекратить помощь Украине, ему этого было бы трудно достичь, поскольку ультраправые не имеют большинства в парламенте страны. Но с другой – в политической системе Румынии, построенной по французскому образцу, президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и ответственным за внешнюю политику. Поэтому присутствие открыто пророссийского деятеля на президентском посту однозначно может создать большие проблемы как для Альянса, так и для Украины. К тому же сегодняшнее правительство Румынии достаточно неустойчиво, а результаты внеочередных выборов могут кардинально перевернуть ситуацию в парламенте уже в пользу ультраправых партий.

Также Джорджеску может скопировать, например, тактику Виктора Орбана и выступить в роли прокремлевского триггера в ЕС и НАТО. Таким образом, резкие политические изменения в Бухаресте могут подорвать роль Румынии как одного из основных игроков военного альянса в области региональной безопасности.

Украина может потерять чешскую поддержку

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш может отвлечь свою страну от Украины и укрепить связи с прокремлевскими лидерами, такими как Виктор Орбан, Роберт Фицо и вероятный следующий канцлер Австрии Герберт Кикль, увеличив круг "друзей Москвы".

Партия Бабиша ANO лидирует в опросах в преддверии парламентских выборов в октябре 2025 года. Собственно выборы вроде еще далеко, но Бабиш и его политическая сила одержали убедительную победу осенью 2024 года на местных выборах, уверенно победив в 10 из 13 регионов страны. Это очень тревожный звонок, ведь популярность ANO и дальше растет, а нынешнее правительство премьер-министра Петра Фиалы, поддерживающее Украину, имеет рекордно низкий рейтинг поддержки, самый плохой из всех чешских правительств с 2013 года.

Уже есть четкие признаки того, какую политику ANO и Бабиш будут проводить по отношению к Украине. Так, чешский политик заявил, что надеется, что "Украина никогда не станет членом ЕС и НАТО". Следуя европейскому тренду, Бабиш решительно склонил свою партию вправо и повторяет риторику своих коллег из Венгрии и Словакии. По их примеру он раздувает страх войны между НАТО и Россией, пропагандирует прекращение помощи Украине и снятие санкций с РФ, повторяя популярные в Москве фразы.

Сегодня ANO присоединилась к новой праворадикальной, пророссийской группе в Европарламенте, которую возглавляет Виктор Орбан. Представители чешской политсилы воздержались или не присутствовали на голосовании в Европарламенте по резолюции о необходимости продления ЕС поддержки Украины и не голосовали по поводу необязательной резолюции, которая требует от стран-членов одобрить использование Украиной ракет большой дальности против целей на территории России.

"Движение ANO – просто марионетка Орбана", – отмечает министр иностранных дел Чехии Ян Липавски. "Они явно нашли друзей среди пророссийских националистов и ксенофобов в Европарламенте", – добавил он.

Большая угроза от Бабиша и ANO в том, что они собираются прекратить международные усилия по закупке боеприпасов для Украины, которые сегодня происходят под руководством действующей власти в Праге.

"Мы должны прекратить нынешнюю практику по поставкам снарядов для Украины", – заявил Карел Гавличек, заместитель лидера ANO.

Дуга сопротивления помощи Украине

"Румыния, которая сегодня помогает Украине, является важной страной Черноморского бассейна для восстановления логистики, в том числе для зернового коридора. Страна, через которую Украина фактически выстроила параллельную логистику, когда начались проблемы на границе с Польшей. Поэтому будет очень плохо, если такой политик, как Джорджеску, сможет прийти к власти и, очевидно, влиять на внешнюю политику страны. Тем более учитывая его последние заявления о разделе Украины. Еще один тревожный сигнал идет из еще одной важной для нас страны – Чехии, где большие шансы победить на парламентских выборах имеет в определенной степени пророссийская партия, которая также выступает против помощи Украине" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению Александра Леонова, основная угроза в том, что эти пророссийские, антиукраинские политики в случае прихода к власти в своих странах уже готовы объединиться вместе со Словакией и Венгрией и составить некую "дугу неподдержки Украины". Если вопросы с Венгрией и Словакией до этого были сложные, но решаемые, с которыми Европейский Союз может справиться, то появление целого ряда новых стран, которые относятся к Украине, к структурам ЕС недружественно или безразлично, может изменить ситуацию, в том числе и относительно голосования за продление санкций против России, и это уже будет гораздо серьезнее.

"Сегодня на самом деле сложно давать прогнозы, сможет ли Европа "переварить" увеличение количества правых популистов, настроенных на возобновление сотрудничества с РФ. Естественно, ЕС готовился и готовится к таким проблемам. Например, продолжается реформа Евросоюза по поводу того, чтобы исключить голосование консенсусом, то есть фактически забрать у стран право вето при голосовании и прийти к тому, чтобы решения в ЕС принимались простым большинством голосов лидеров стран. Но это пока долгая процедура и, очевидно, она не успеет быть реализована до того, как сменится власть в тех или иных странах", – отметил Леонов.

Так или иначе, по мнению Александра Леонова, все эти тревожные звоночки говорят о том, что Европе необходимо менять подходы к внутренней политике, находить новых лидеров другого образца, которые говорили бы с людьми на понятном языке и демонстрировали смену элит в Европейском Союзе. Иначе популисты будут побеждать и в дальнейшем создавать все больше проблем для единства внутри ЕС.