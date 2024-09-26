Согласно данным The Hill и NYT о последних соцопросах потенциальных избирателей, если учитывать лишь те решающие (переменчивые) штаты, где разница между кандидатами в президенты составляет хотя бы 3 процентных пункта, у Харрис преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (44 голоса в коллегии выборщиков), а у Трампа — в Джорджии и Аризоне (27 голосов).

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