'Вы, позорные с*кины сыновья': американец в слезах с бранью набросился на Трампа и Вэнса после пренебрежения Зеленским. Видео

Американец после ссоры президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским записал трогательное видео в поддержку украинского народа. Этот ролик стал вирусным и собрал свыше 12 миллионов просмотров менее чем за сутки после публикации.

Видео дня

Своей реакцией на скандальные переговоры в Белом доме 28 февраля поделился пользователь TikTok с ником coachmox8. Он показал фрагмент перепалки – претензию, почему глава Украины не приехал в Вашингтон в официальном костюме. После этого американец со слезами на глазах прокомментировал событие.

Осторожно, 18+! В видео звучит нецензурная лексика!

"Этот человек борется за свою страну. В его страну произошло вторжение. Его люди гибнут! А этот ублюдок говорит что-то о том, чтобы он надел костюм?... Я ненавижу эту проклятую страну. Я никогда в жизни не чувствовал себя так, как сейчас", – эмоционально сказал мужчина.

Друг нашей страны подчеркнул: ему совершенно одинаково, во что одет президент. Он подчеркнул, что Зеленский к каждому лидеру в мире относился с уважением.

"А вы, клоуны, хотите делать ему такое д*рьмо, когда он приезжает сюда?.. И говорить с ним, будто он пустое место, а потом еще и выгнать из Белого дома?.. Вы – проклятые, позорные с*кины сыновья. Я бы хотел быть рядом с Зеленским прямо сейчас. Хотел бы поговорить с ним... Простите нас… Как же тяжело, я больше не могу. Простите", – сказал блогер.

По состоянию на 16:00 (по Киеву) его видео набрало больше 12 миллионов просмотров. В комментариях множество украинцев поблагодарили автора за его искреннее сопереживание нашему народу и добрые слова.

"Дорогие люди Америки, спасибо вам за вашу поддержку, за помощь в течении трех лет. Привет из Украины. Трамп сегодня унизил не Зеленского, не Украину, он унизил Америку", – считает один из комментаторов.

"Мир еще раз увидел как выглядят гарантии безопасности", – обратил внимание другой пользователь.

"Спасибо за ваше доброе, искреннее сердце!"– поблагодарили зрители автора видеоролика.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 28 февраля в Вашингтоне президент самой могущественной страны в мире Дональд Трамп отчитал главу страны-союзника Владимира Зеленского за якобы "неблагодарность" и "нежелание прекратить войну". Трампа и его вице-президента Вэнса возмутило в основном то, что Зеленский настаивал на гарантиях безопасности для Украины от повторного российского нападения.

– О том, как радикально изменилась позиция американского президента, читайте в нашем материале по ссылке.

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