Втаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь: у Зеленского прокомментировали распространение Орбаном российских нарративов

Одиозный политик Виктор Орбан своими заявлениями унижает европейские ценности и распространяет русские пропагандистские мифы. Премьер-министру Венгрии необходимо признать полную суверенность и субъективность Украины как государства.

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Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере. Он высмеял позицию Орбана.

"Виктору Орбану пора осознать, что Украина, которая 489 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, еще вчера яростно пугала своим беззаконием пол мира, является абсолютно субъектной и суверенной", – пишет Подоляк.

Он также добавил, что вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так "откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь российских пропагандистских мифов".

"И насколько нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь", – заявил советник руководителя Офиса Президента.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны "начать переговоры с россиянами и заключить соглашение об архитектуре безопасности, найти в этой архитектуре безопасности место для Украины". Украину глава венгерского правительства не считает суверенным государством, заявляя, что у Киева "нет собственных денег и оружия".

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД рассказали о судьбе украинских пленных, которых РФ передала Венгрии. Граждане Украины, по данным украинского внешнеполитического ведомства, удерживаются в изоляции. К ним не допускают украинских дипломатов.