Вся правда об ужасах российских тюрем: СМИ обнародовали записку "авторитетов"

Западные СМИ обнародовали текст рукописи записки, написанной ворами в законе в главных тюрьмах Российской Федерации в начале декабря 2021 года. В нем описаны все "правила" проживания в таких заведениях и ужасы, которые обычному человеку даже трудно представить.

Текст опубликовало итальянское издание La Repubblica. Акцент сделан прежде всего на "правила чести" и молчание за решеткой. Отмечается, что один из наиболее значимых и противоречивых документов, когда-либо созданных российскими "ворами в законе", начинается словами "Мир нашему общему дому. Процветание сообществу воров-законников".

СМИ называют рукопись ответом на десятки видеозаписей, появившихся в ноябре и демонстрировавших, как во многих тюрьмах насиловали заключенных, не желавших сотрудничать с властью. Видеозаписи были похищены бывшим заключенным, который сейчас скрывается во Франции, Эдвардом Сноуденом. Отмечается сегодня именно воры в законе призывают к "гуманности и пониманию" жертв пыток и осуждают режим президента Владимира Путина. Издание пообщалось с героями этой истории.

Видео дня

"Чтобы понять историческое значение декабрьского документа, нам нужно виртуально попасть в российскую тюрьму – опыт, который вы не пожелаете своему злейшему врагу", – говорится в материале.

Жизнь в камере описана так: "В обычной камере должно быть не больше десятка человек. Как правило, там находится около тридцати. Кроме вони тел и едкого человеческого пота, здесь есть туалет, мини-кухня и небольшой стол. Кровати на всех не хватает: ложиться приходится поочередно, а то и по три за ночь.

Неприкосновенными в этих "густонаселенных" камерах называют заключенных, место которых у туалета, они недостойны даже прикосновения. Эпитеты этих лиц в российском криминальном жаргоне бесчисленны: "обиженные", "помазанники", "изгои", "петушки", "мышки", "гребенка", "ромашки", "голубые". Согласно неписаным, но строгим правилам тюрем, гомосексуалисты, те, кто касался пениса, те, кого другие заключенные обрызгали мочой, и те, кто был виноват в педофилии, автоматически попадают в категорию проклятых. Тогда жизнь превращается в ужас – это хуже смертного приговора, отметил один из заключенных.

"Все, к чему они прикасаются, становится нечистым. Они подвергаются всевозможным притеснениям, включая сексуальные домогательства, со стороны авторитетных заключенных, таких как воры-адвокаты и их пособники", – говорится в заявлении.

Отмечается, что неприкосновенные – часто очень молодые и неопытные мальчики, которые вскоре болеют СПИДом. Те, кто общается с неприкосновенными или проявляет к ним сочувствие, рискуют быть приравненными к ним.

Новичок должен защищать себя не только от воров-законников, но и от администрации тюрьмы, часто манипулирующей неформальными правилами, чтобы покорить себя и притеснять заключенных. Один из самых простых способов сделать жизнь диссидента или известного преступника невозможной – осудить его за педофильские преступления. Таким образом он сразу попадает в касту неприкосновенных

Другая стратегия, принятая в некоторых тюрьмах, – использовать неприкосновенных для изнасилования новичков. Последние обычно производят две недели в карантине, прежде чем их помещают в камеру. В этот период надзиратели и другие заключенные, связанные с администрацией, пытаются понять, готов ли "новобранец" сотрудничать, став информатором. Сопротивляющихся будут обливать мочой, насиловать и бить до смерти.

Владимир Переверзин, менеджер компании ЮКОС, проведший семь лет в тюрьме, сказал, что его поставили перед выбором: или ты подписываешь признание, или становишься неприкосновенным.

Иван Асташин, с прошлым боевика в русских националистических организациях, был заключен почти на десять лет. Он рассказал, что система неприкосновенных не существовала бы, если бы администрация тюрьмы не была причастна к ней. Эти люди полезны, потому что выполняют работу, которую никто не желает делать.

О пытках известно уже много лет, но до сих пор не было убедительных доказательств, кроме свидетельств жертв. Все круто изменилось благодаря 31-летнему белорусу Сергею Савельеву, который за последние два года заключения собрал более тысячи видеозаписей пыток, которые применяли сотрудники тюрьмы. Эти кадры начинают обнародоваться и уже вызвали беспокойство в секретных комнатах Кремля.

Пытка не происходит случайно, они спланированы в мельчайших деталях, в комнатах без камер, закрепленных на стене, рассказал Савельев. Мучитель приносит с собой портативную видеокамеру, простую, но эффективную, и снимает все происходящее.

"Все знали, что такие вещи происходят, но пока я не увидел их своими глазами, они не казались реальными. Я начал смотреть записи, и мне стало противно. Сначала я не знал, что делать. Тогда я решил скопировать их", – рассказал он изданию.

Савельв является единственным человеком в истории российской пенитенциарной системы, укравшей такой взрывной материал.

По истечении срока наказания он вернулся жить в Беларусь и начал пересылать документы в парижскую неправительственную ассоциацию Gulagu.net, где не могли поверить в подлинность материала, подозревали, что это провокация ФСБ. Во Францию бывший заключенный скрылся, когда догадался, что его личность скомпрометирована.

Ужасы видеозаписей

Видео начали появляться 10 ноября 2021 года на канале Gulagu.net на YouTube. Они слишком страшны, чтобы смотреть их целиком: жертв удерживают во время изнасилования, крики разрывают барабанные перепонки, попытки сопротивления не приносят пользы.

В частности, 25 июня 2020 мужчина приказывает заключенному, руки которого привязаны к кровати, а ноги подняты на изголовье, громко и четко назвать свое имя. Затем жертву снимают со стороны, тогда как мучитель насилует ее.

"В тюрьме нет людей, чья судьба не была бы обезображена, чья психика не была бы повреждена. Я могу понять, почему тюремные охранники и их союзники среди заключенных причиняют эту боль, но я не могу их оправдать. Большинство из них не садисты, они делают это, чтобы выжить, система создает монстров", – рассказал Савельев.

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