Трамп и Си

Сегодня состоится встреча Трампа и Си, в рамках которой они будут пытаться решить торговые споры. Но отдельной картой на руках Си будет наша война с рф. Он может походить ею, чтобы выбить себе лучшие торговые условия и больше уступок от США. Трамп хочет еще одну звездочку об окончании войны, поэтому может поддаться Си в торговых вопросах, если тот поддержит завершение войны и давление на рф.

Але скоріше за все цього не станеться. Сі зацікавлений в тому, щоб війна закінчилася хоча б з мінімальним виглядом перемоги рф. Будь-яке припинення вогню по лінії фронту без Донбасу таким не є. Це всеодно, що Китай не зміг би захопити Тайвань і змушений був би йти на переговори про припинення вогню.

Тому хоча Трамп спробує об'єднати всі питання в одну розмову, я думаю Сі це розділить: торгівля окремо – політика окремо.

Зустріч скоріше завершиться нічим по факту. Трамп щось скаже про важливість Китаю і США, завершення війни тощо. А Сі щось про важливість інтересів Китаю і рф, та рівних правил гри і що санкції це погано.

І от найцікавіше, що буде далі. Чи почне Трамп опускати залізну завісу чи ні? Він зараз перебуває на фінальному етапі своїх спорадичних рухів, і до кінця цього року в нього нарешті вималюється якась логіка та стратегія.

А ми поки маємо триматись.