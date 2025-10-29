30 октября президент США Дональд Трамп впервые за шесть лет встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Дональд Трамп еще не встречался с Си Цзиньпином лично с момента своего возвращения в Белый дом в качестве президента США.

За цей час Трамп встиг тричі провести телефонні розмови з китайським лідером, а також зробити КНР головним об'єктом своєї митної війни і дати зрозуміти, що саме Пекін вважає ключовим опонентом США. 10 жовтня він оголосив, що готовий з листопада ввести додаткові 100% мита на імпорт товарів з Китаю, які разом з чинними 30% тарифами повинні становити 130%.

До 10 листопада між Китаєм та США діє домовленість про "митну паузу", завершення якої може ознаменувати глобальну торгову війну між двома найбільшими економіками світу, які залежать одна від одної.

Восени 2025 року Пекін вже посилив експортний контроль над критично важливими рідкісноземельними елементами, які необхідні для виробництва багатьох видів високотехнологічної продукції — від електромобілів до електроніки, авіаційних двигунів, новітнього озброєння та обладнання. Саме КНР є світовим лідером з постачання на світові ринки оброблених рідкісноземельних елементів.

Саме питання про можливу торговельну угоду та взаємне зниження мит ймовірно стане основною темою зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Вона відбудеться 30 жовтня у Південній Кореї на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Як припускає телеканал CNBC з посиланням на аналітиків, вже сам факт узгодженої зустрічі Трампа і Сі може сигналізувати про те, що Пекін і Вашингтон мають намір знайти шляхи для зниження напруги та повернення торгових переговорів у менш ескалаційне русло. "Це буде зустріч лідерів, де на кону стоять високі ризики та висока винагорода", – сказав CNBC Хань Шень Лінь, директор китайського напряму в глобальній консалтинговій компанії The Asia Group. За його словами, обидві сторони намагатимуться "перезавантажити" відносини, проте при цьому уникнути "будь-яких великих поступок".

Окрім тарифної проблеми, гострі питання двосторонніх відносин США та Китаю можуть включати дискусію між Трампом та Сі щодо потоків фентанілу — синтетичного опіоїду, який називають "головним убивцею американців віком від 18 до 49 років" (речовини для синтезу фентанілу та виробниче обладнання для його виготовлення) часто надходять з Китаю. На порядку денному переговорів очевидно буде і проблема Тайваню, який роками чинить опір спробам КНР захопити повний контроль над островом.

Трамп також припускав, що на переговорах із Сі Цзіньпіном може бути порушено питання глобальної угоди про обмеження ядерної зброї — з огляду на заяви Путіна з цієї теми та можливість залучити Китай до відповідних зусиль.

Для України зустріч Трампа та Сі важлива через намір президента США підняти під час цих переговорів питання відносин між Китаєм та Росією та можливого впливу Пекіна на Москву щодо завершення війни проти України. "Думаю, ми зробимо кілька добрих справ. Одне з питань, яке ми обговоримо, стосується Росії та України", — заявив президент США.

Посол США при НАТО Метью Уітакер навіть висловлював припущення, що зустріч Трампа і Сі буде вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкцій проти Росії. "Ви знаєте, що зараз китайці купують надто багато російської нафти та газу. Вони надають росіянам занадто багато технологій подвійного призначення, щоб ті могли продовжувати цю війну, чи то деталі для дронів, чи інші технології, які можуть бути використані для продовження війни", — нагадав Уітакер. Він висловив припущення, що готовність Китаю приєднатися до спільного тиску на Москву "стане важливим кроком у напрямку остаточного припинення безглуздих вбивств"

Хотілося би вірити в такі оптимістичні прогнози, але дійсність зовсім інша.

Китай зацікавлений в війні, навіть більше ніж Путін. Він же не самовбивця відмовлятись від такого дешевого російського газу на нафти.

Зараз Росія є сателітом Китаю, а що буде, коли закінчиться війна невідомо.

Його товари стають більш конкурентними на світовому ринку. Навпаки, Китай допомагав і допомагає Росії нарощувати виробництво воєнно продукції, а Україні перешкоджає імпортувати китайські електронні компоненти, навіть через інші країни.

Уряд Пекіну навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів, бо саме ця зброя стала вирішальною у боротьбі проти російських військ.

Може у Трампа ж щось важливе запропонувати Сі, не знаю, дуже цікаво що.

Будем оптимістами, і будем сподіватися, що цей пункт переговорів по Україні буде в повістці дня.

І подивимось, що зараз важливіше Китаю – ринки Європи чи допомога Росії.

Для мене єдиним критерієм підготовки переговорів є призупинення Путіним бомбардування України, а так це все слова.

І зараз головним провідниками миру є наші ЗСУ, наші ракети, дрони і, звичайно, допомога наших союзників.