Вскрытие подтвердило самоубийство создателя антивируса McAfee

Вскрытие подтвердило, что создатель антивируса McAfee Джон Макафи, который был найден мертвым в тюрьме Барселоны в Испании, совершил самоубийство. Он повесился в своей камере.

Об этом сообщает El Pais. Более восьми месяцев Макафи находился под стражей по обвинению США в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен покончил с собой в тот же день, когда было принято решение об экстрадиции его в Соединенные Штаты. Хотя адвокаты утверждают, что дело можно было обжаловать и защита уже работала над этим.

Издание также сообщило, что Макафи оставил предсмертную записку. Семья погибшего объявила, что потребует повторного вскрытия трупа. Жена Макафи Дженис посетила тюрьму и встретилась с заместителем директора, менеджером и медицинским директором учреждения. Она заверила прессу, что у ее мужа не было суицидных намерений и что она говорила с ним в тот же день. Жена бизнесмена обвинила в "трагедии" США.

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Как сообщает издание, адвокат бизнесмена Хавьер Вильяльба осудил "жестокость" превентивного заключения, которому подвергся его клиент. Он был возмущен тем, что не были приняты другие альтернативные меры, например залог. Макафи выразил суду опасения, что экстрадиция в Соединенные Штаты будет означать, что он проведет остаток своей жизни в тюрьме. "Скрытое пожизненное заключение", хотя максимальное наказание, предусмотренное за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, не превышало пяти лет лишения свободы. Однако в США против McAfee было открыто другое дело, связанное с необъявленной прибылью от криптовалют.

Так, весной 2021 года американские власти выдвинули против Макафи ряд новых обвинений, связанных с его активностью в Twitter. Дело в том, что, по данным властей, он заработал миллионы долларов на своих многочисленных подписчиках, рекламируя различные криптовалюты (и тоже не уплатил с этого никаких налогов). Кроме того отмечалось, что в последние годы Макафи регулярно получал гонорары за выступления и консультации, а также заработал на продаже прав на экранизацию истории своей жизни. По данным следователей, мошенничество и отмывание денег принесли Макафи более 13 млн долларов США

Как сообщал OBOZREVATEL, Джон Макафи был найден мертвым в тюрьме Барселоны 24 июня. Подробности смерти не уточнялись.