'Все боеспособные войска в Украине': Жирнов оценил, есть ли у России возможность противостоять Китаю

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов считает, что у страны-агрессора России нет возможности противостоять Китаю, ведь все ее боеспособные войска сейчас воюют против Украины. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что РФ отрепетировала применение тактического ядерного оружия в случае вторжения Китая.

В комментарии OBOZ.UA, Жирнов отметил, что такой "тренировки" Москва не проводила бы, если бы не ее вторжение в Украину и постоянное бряцканье ядерным оружием.

"Если бы не было войны России против Украины, если бы не бряцканье ядерного оружия Российской Федерации, то это бы никто даже не заметил, потому что такие вещи проводятся всеми время от времени для того, чтобы убедиться, что все у них есть, что все работает, что войска готовы, что работает логистика и так далее", – сказал он.

Жирнов напомнил, что Россия такое уже проводила в прошлом году накануне визита министра обороны Китая в Москву. Российский диктатор Путин тогда внезапно отдал приказ о проведении в полную боевую готовность Тихоокеанский флот РФ, включая ядерную составляющую.

"И тогда это не получилось. Вы будете смеяться, но тогда ничего не получилось.. они стали бегать, пробовать какие-то кнопки, но ничего не работало. И Путин решил по результату этой проверки уволить командующего Тихоокеанского флота", – сказал экс-сотрудник КГБ и СВР.

По словам Жирнова, Китай в последнее время регулярно издевается над Россией. Он напомнил, как летом 2023 года медиа-ресурсы Китая опубликовали карту страны, составленную Китайским государственным "Картографическим сервисом стандартных карт". На ней остров Большой Уссурийский на реке Амур обозначен как принадлежащий КНР.

"В общем Китай дает понять, что он рассматривает эти территории как свои. Он, естественно, не торопится, чтобы вот так взять и отобрать сейчас в ближайшее время. Китай вообще работает безопасно", – сказал он.

В тот же время у России нет возможности противостоять Китаю, потому что сейчас все боеспособные войска страны-агрессора находятся в Украине.

Потери оккупантов в Украине очень большие. Россияне теряют очень много живой силы и техники, в частности минус около десяти самолетов только за последние дни. В живой силе потери по тысячи человек в день.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия провела тренировку по применению тактического ядерного оружия в случае войны с Китаем. Отрабатывались ряд разных сценариев, предполагающих вторжение китайских войск на российскую территорию.