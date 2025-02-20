'Время действовать': Туск предложил план для Украины и Европы

Следом за президентом Литвы Гитанасом Науседой премьер-министр Польши Дональд Туск также призвал европейские государства начать действовать уже сейчас. Он предложил план для Украины и Европы, который, в частности, предусматривает использование нового источника финансирования помощи Киеву.

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Об этом глава польского правительства написал в соцсети X. План Дональда Туска состоит из трех ключевых пунктов.

"Довольно говорить, пора действовать!" – призвал Туск, обращаясь к европейским странам.

План премьера Польши предлагает:

– финансировать европейскую помощь Украине за счет замороженных российских активов;

– усилить воздушное патрулирование, "балтийского часового" (операция НАТО по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря) и защиту границы ЕС с Россией;

– быстро принять новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС.

Как известно, страны Евросоюза до сих пор не используют замороженные российские активы для помощи Украине. Они задействовали только прибыль от этих средств.

Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские государства должны безотлагательно начать действовать, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Он предложил соответствующий план действий.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже 17 февраля заявил, что Европа "готова и желает" взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности. Впрочем, конкретные решения он не озвучил.

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