Впечатляюще видеть, как украинцы реформируют свою страну во время войны: глава Еврокомиссии заявила, что будущее Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что будущее Украины в Европейском союзе. Для этого украинскому государству нужно завершить определенные реформы, в частности в вопросах борьбы с коррупцией.

Однако решительность украинского народа присоединиться к ЕС и менять свою страну во время войны, впечатляют. Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала в интервью Washington Post, опубликованном 22 сентября.

Политик отметила, что невозможно представить, что после победы в войне Украина останется между Россией и ЕС.

"Если смотреть в будущее, Украина рано или поздно станет частью ЕС, потому что невозможно представить, чтобы Украина осталась между Россией и Европейским Союзом", – сказала она.

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Глава ЕК добавила, что для того, чтобы стать членом блока, Киев должен принять ряд законов относительно борьбы с коррупцией и отмывания средств. Для Украины, как и для любого другого государства, это серьезный вызов, но решительность народа и власти поражает.

Фон дер Ляйен также отметила, президент Владимир Зеленский ранее сказал ей, что украинские воины, которые защищают свою Родину от российских оккупантов на фронте, хотят знать, что их дети будут расти защищенными в Европейском Союзе.

Что касается временных рамок вступления Украины в ЕС, то это зависит от скорости выполнения реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Еврокомиссия готовится рекомендовать ЕС начать переговоры с Украиной по поводу ее членства в союзе. Ожидается, что это произойдет уже в октябре.

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