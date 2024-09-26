'Войну можно завершить с помощью дипломатии': Эрдоган выразил надежду на участие Турции во втором Саммите мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять участие во втором Саммите мира, организуемом Украиной. Он считает, что войну можно завершить посредством дипломатии.

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Об этом Эрдоган сказал в интервью изданию Hürriyet. Он подчеркнул, что Турция больше всего стремится к достижению справедливого мира в войне Украины с РФ.

"Мы сказали, что готовы принять участие в этой конференции. Мы надеемся, что мы, как Турция, примем участие в установлении мира в регионе. Мы, пожалуй, являемся страной, которая больше всего стремится к справедливому миру в украинско-российской войне", – заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что "эту войну можно завершить путем дипломатии и диалога". Но только при условии, что и воюющие стороны и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.

"К сожалению, пока мы к этому не близки", – отметил Эрдоган.

Он в очередной раз подчеркнул, что Турция готова стать участником переговоров между Россией и Украиной для достижения мира.

"Мы рассматриваем тот факт, что мы можем вести переговоры как с украинской, так и с российской стороной, как преимущество на пути к миру. Если мы сможем пройти этот сложный путь и добиться своей цели, мы окажем большую услугу человечеству", - считает президент Турция.

Как сообщал OBOZ.UA:

Выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эрдоган подчеркнул необходимость остановить войну путем диалога на основе территориальной целостности Украины. Он сказал, что Турция готова активизировать свою поддержку в поисках дипломатических путей для завершения российско-украинской войны.

В ходе официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим турецким коллегой, Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Турцией, в частности речь шла о торговле, инвестициях и участии турецких компаний в восстановлении нашего государства. Зеленский и Эрдоган обсудили имплементацию украинской Формулы мира.