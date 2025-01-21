'Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра': Макрон анонсировал план мобилизации французской молодежи

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что война, начатая Россией против Украины, не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа быстро ее завершить. Он также анонсировал план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев.

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Эти силы будут направлены на поддержку Вооруженных сил страны, сказал Макрон во время выступления в муниципалитете Сессон-Севинье в понедельник, 20 января. Его слова процитировало Le Monde.

Французский президент подчеркнул "накопление угроз", которое обязывает Францию ​​адаптироваться. Он представил обновленный стратегический обзор приоритетов французской обороны, а также призвал Европу к "стратегическому пробуждению".

Издание отметило, что в понедельник, 20 января, Макрон объявил расплывчатый план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев "для поддержки вооруженных сил" в случае необходимости, перед лицом "ускорения опасностей" после войны в Украине, которая, похоже, сигнализирует о конце всеобщей воинской повинности.

"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, война в Украине не закончится завтра или послезавтра", – сказал Макрон.

Он добавил, что первоочередным заданием является дать Украине "средства, чтобы выстоять, и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы".

"Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – сказал он.

Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды" в случае необходимости.

"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах", – подчеркнул он.

После профессиональной армии французам следует мобилизовать профессиональный резерв, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление, заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, The Telegraph пишет, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры относительно отправки британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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