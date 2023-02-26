Война может затянуться на десятилетие, Путин продолжит дестабилизировать ЕС, – представитель Бундесвера

Развязанная Россией война против Украины и свободного мира может растянуться на десятилетия. Президент РФ Владимир Путин готовит свое население к продолжительному конфликту с Западом и продолжит попытки дестабилизировать Европу.

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Именно поэтому странам НАТО и Германии, в частности, следует настраиваться на стратегическое противодействие десятилетию угроз вместо того, чтобы наивно ожидать завершения войны в 2023 году. В этом уверен глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер, свои аргументы он высказал в интервью Bild.

Глава Союза военнослужащих Бундесвера считает наивными ожидания, что развязанная Россией война закончится в 2023 году. Готовиться следует к десятилетию противостояния.

"Было бы наивно считать, что война закончится в этом году. Пока Путин не отступит от своих военных целей. Он продолжит попытки дестабилизировать Европу. Внутри страны он готовит население России к долгосрочному системному конфликту с Западом. Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия имеют стратегически объединиться в противодействии десятилетию угроз", – отметил Вюстнер.

По его мнению, и Германия, и другие западные партнеры Украины должны наращивать военную помощь украинской армии и усиливать собственные силы обороны.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и одновременно быстрее вооружать сам Бундесвер. Только так мы вместе с НАТО можем обеспечить надежное сдерживание. Сдерживание предотвращает войну. Кто не сдерживает, тот приглашает", - отметил глава Союза военнослужащих Бундесвера.

Вюстнер подчеркнул определяющую роль США в поддержке Украины. Именно на Штатах за последние годы держалась также система обороны Европы. Однако неизвестно, что произойдет с НАТО после ухода с поста президента США Байдена, поэтому европейцы должны уже сегодня заботиться о сохранении архитектуры безопасности Европы завтра.

"Без США Украина давно бы проиграла войну. В последние годы европейцы потеряли слишком много военного потенциала, просто полагаясь на США. С одним президентом Джо Байденом трансатлантический альянс держится, но я беспокоюсь о том, что будет после его президентства. Теперь все европейцы должны выполнить свое домашнее задание и увеличить свой вклад в архитектуру европейской безопасности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в Германии рассказали, когда Украина получит боевые машины Marder и боеприпасы Gepard. В производящей их немецкой компании Rheinmetall уже в разы нарастили производственные мощности. Благодаря этому передать первые 20 единиц Marder там надеются в конце марта этого года. А передача первой партии боеприпасов для ЗРК Gepard предварительно планируется на июль.

Также сообщалось, что в Германии рассчитывают передать Украине танки Leopard 2A6 в конце марта.