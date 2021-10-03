Почему власти Китая пытаются лишить суверенитета Тайвань и уже добились этой цели в отношении свободного Гонконга? По той же причине, по которой и Путин пытается лишить суверенности Украину. Авторитарные режимы в Пекине и Москве опасаются, что их демократические соседи продемонстрируют населению внутри "империи" доказательство преимущества плюралистических институций. Оно заключается в том, что доступ к ресурсам в таких обществах распределен между всему его членами куда более равномерно, нежели в условиях абсолютизма.

Хочет ли абсолют, привыкший к тысячелетней монополии на ресурс, добровольно расстаться с теми политическими инструментами, которые обеспечивают ему эту монополию? Вопрос риторический. Вот почему он будет насмерть биться против демократических институций, в условиях которых он не продержится и дня – просто не выдержит конкуренции за ресурс.

В эти дни центральное правительство КНР вновь направило десятки военных самолетов в сторону тайваньской автономии – якобы для проведения учений, а на самом деле для отработки нападения на остров. Война за Тайвань неизбежна так же, как она была неизбежна в случае с нападением России на Украину.

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Первый шаг уже сделан: гонконгская демократия разгромлена, а предпринимателям по всей стране рекомендовано поддерживать курс партии ("лучше по-хорошему хлопайте в ладоши"). Что дальше? Нащупав потолок потенциала автократической экономики, Китай переходит к стагнации под детский лепет о мощи китайской экономики: не может быть никакой истинной экономической мощи без демократии! Труд рабов неэффективен: невозможно выращивать клубнику под гильотиной. Все вменяемые китайцы будут голосовать ногами в сторону от Великой Китайской Стены, как сейчас все вменяемые россияне голосуют бегством в сторону Украины, Грузии и Шенгенской зоны.

Китайский режим переходит в фазу, в которую Путин нырнул 10 лет назад. В России процессы идут тем же чередом, только быстрее – в силу меньших масштабов населения. Для обоих режимов "всё будет СССР" (который, напомню, тоже когда-то считался "быстрорастущей" экономикой – в период с 1920-х по 1960-е, а потом исчерпал свой автократический потенциал).

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