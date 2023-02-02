Во Франции задержан мафиози "Ндрангета", который скрывался от полиции 17 лет. Фото
Во Франции был пойман очередной мафиози "Ндрангета". Он скрывался от правоохранительных органов на протяжении 17 лет.
Об этом сообщило издание Repubblica. Полицейским удалось задержать беглеца не на Родине, а за границей.
Карабинеры арестовали в Сант-Этьене, Франция, 63-летнего Эдгардо Греко, скрывавшегося от правосудия с 2006 года за двойное убийство братьев Стефано и Джузеппе Бартоломео, совершенное Ндрангетой в Козенце в 1991 году.
Европейский ордер на арест Греко, выданный генеральным прокурором Катандзаро, находился на рассмотрении. Греко был опознан и арестован солдатами оперативного отдела Козенца в рамках следственной деятельности, координируемой Управлением по борьбе с мафией округа Катандзаро.
Тела погибших, пропавшие в то время, так и не были найдены. Греко также обвиняют в покушении на убийство Эмилиано Мошаро, которое также имело место в Козенце 21 июля 1991 года. И двойное убийство, и покушение на убийство, оспариваемое Греко, являются частью "мафиозной войны", разразившейся в начале 1990-х годов в Козенца между бандами "Пино-Сена" и "Перна-Пранно".
"Деятельность полиции не прекращается, день за днем. В Италии и за границей мы вовлечены в непрерывную работу по защите безопасности граждан", – прокомментировал известие министр внутренних дел Маттео Пиантедоси.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии закончился 25-летний срок заключения бывшего мафиози из преступной группировки "Коза ностра" Джованни Бруска. Своими руками гангстер по прозвищу "Свинья" убил сотни людей, включая детей и женщин.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!