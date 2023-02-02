Во Франции задержан мафиози ''Ндрангета'', который скрывался от полиции 17 лет. Фото

Во Франции был пойман очередной мафиози "Ндрангета". Он скрывался от правоохранительных органов на протяжении 17 лет.

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Об этом сообщило издание Repubblica. Полицейским удалось задержать беглеца не на Родине, а за границей.

Карабинеры арестовали в Сант-Этьене, Франция, 63-летнего Эдгардо Греко, скрывавшегося от правосудия с 2006 года за двойное убийство братьев Стефано и Джузеппе Бартоломео, совершенное Ндрангетой в Козенце в 1991 году.

Европейский ордер на арест Греко, выданный генеральным прокурором Катандзаро, находился на рассмотрении. Греко был опознан и арестован солдатами оперативного отдела Козенца в рамках следственной деятельности, координируемой Управлением по борьбе с мафией округа Катандзаро.

Тела погибших, пропавшие в то время, так и не были найдены. Греко также обвиняют в покушении на убийство Эмилиано Мошаро, которое также имело место в Козенце 21 июля 1991 года. И двойное убийство, и покушение на убийство, оспариваемое Греко, являются частью "мафиозной войны", разразившейся в начале 1990-х годов в Козенца между бандами "Пино-Сена" и "Перна-Пранно".

"Деятельность полиции не прекращается, день за днем. В Италии и за границей мы вовлечены в непрерывную работу по защите безопасности граждан", – прокомментировал известие министр внутренних дел Маттео Пиантедоси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии закончился 25-летний срок заключения бывшего мафиози из преступной группировки "Коза ностра" Джованни Бруска. Своими руками гангстер по прозвищу "Свинья" убил сотни людей, включая детей и женщин.