Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 900 авто, задержаны сотни людей. Фото и видео

Во Франции в ночь на 1 января хулиганы сожгли 874 автомобиля. Правоохранители задержали 441 нарушителя правопорядка, из них 381 поместили под стражу.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает La Depeche. Глава ведомства подчеркнул, что число сожженных машин уменьшается по сравнению с предыдущими годами. В частности, в 2019 году были уничтожены более 1,3 тысячи авто.

В то же время количество задержаний в новогоднюю ночь во Франции выросло. Два года назад задержаны были 376 человек, а помещены под стражу 314. Министр также отметил снижение случаев нападения на сотрудников полиции.

Видео дня

"Количество сожженных автомобилей уменьшается по сравнению с предыдущими годами, как и количество нападений на сотрудников полиции", – заявил он. Данные за прошлый год министр не привел, так как во Франции из-за пандемии действовал комендантский час.

в столичном районе Страсбурга было подожжено 87 автомобилей, полиция арестовала шесть человек;

в департаменте Ивелин сгорело 36 автомобилей, а на сотрудников полиции нападали 17 раз. Правоохранители арестовали 10 человек;

в Лионе пожарные обнаружили почти сотню сгоревших автомобилей;

в Тулузе было подожжено около десяти машин.

"Традиция" сжигать машины в новогоднюю ночь зародилась в 1988 году в Страсбурге, где подростки из бедных кварталов пускали самодельные петарды, и некоторые из них попадали в автомобили. Власти пытались запретить использование салютов, однако это не помогло. Социологи считают, что таким образом бедная молодежь пыталась самовыразиться.

Кроме того, новое дыхание "криминальная традиция" получила после событий 2005 года, когда двое убегавших от полиции подростков-мигрантов были застрелены стражами порядка. После этого инцидента хулиганы сжигали сотни авто, припаркованных на ночь на улицах в пригородах Парижа и других городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове сожгли автомобиль Lexus ЕS 350. На элитной машине ездил заместитель главы Генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрий Калюжный.