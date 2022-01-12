Во Франции сильное наводнение спровоцировало коллапс: улицы превратились в реки. Фото и видео

В результате проливных дождей, которые начались во Франции с понедельника, юго-западный регион страны страдает от потопа. Река Гаронна вышла из берегов и привела к настоящему социальному коллапсу, а также гибели одной француженки.

Как сообщило издание The Local, за 48 часов выпало рекордное количество осадков, что повысило уровень воды более, чем на 4 метра. Для города Тулуза на юге Франции это показатели, не виданные за два десятка лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стихийное бедствие привело к закрытию школ, эвакуации студентов из высших учебных заведений. Транспорт парализован, дороги вокруг Тулузы и города Лурд были полностью затоплены и недоступны.

Видео дня

"720 студентов были сегодня вечером эвакуированы из университетской резиденции Даниэля Фошера на острове Рамье. Тулузский муниципалитет оказывает им помощь. 120 из них сегодня ночью будут спать в городской гимназии", – написал у себя в Twitter мэр Тулузы Джонни Данал.

720 #étudiants sont évacués ce soir de la résidence universitaire Daniel Faucher, sur l’île du Ramier.



Ils sont pris en charge par la ville de #Toulouse. 120 d’entre eux dormiront cette nuit dans un gymnase de la ville. Nous sommes à leurs côtés. #Garonne #Toulouse pic.twitter.com/lwK6wsjVCm — Jonnhy Dunal (@dunaljonnhy) January 10, 2022

Местные СМИ сообщают, что в понедельник вечером женщина в возрасте 70 лет была найдена утонувшей в канаве недалеко от своего дома в Мервиле, к западу от Тулузы. Ее личность устанавливает полиция.

A #Toulouse, au quai de la Daurade, les berges ont disparu sous l’eau en raison de la #crue de la #Garonne pic.twitter.com/kJkpmahkWm — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) January 11, 2022

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мощное наводнение на Закарпатье, произошедшее накануне Рождества, нанесло ущерб населенным пунктам в пяти районах области. Стихия также спровоцировала исчезновение подростка на Раховщине.