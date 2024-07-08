Во Франции после объявления предварительных результатов выборов тысячи человек вышли на улицы, произошли столкновения с полицией. Фото

По всей Франции – в Париже, Марселе, Бордо и ряде других городов – тысячи людей праздновали неожиданную победу альянса левых на парламентских выборах. Столкновения с полицией привели к арестам в Ренне, Нанте, а также Париже.

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Как передает France 24, на столичной площади Республики 7 июля было около 8 тысяч людей (по данным Префектуры полиции). "Настоящая Франция – это та, которая борется с фашизмом", – гласил один из плакатов участника акции.

Днем в центре Парижа царила добродушная атмосфера, но вечером произошли столкновения небольшой группы демонстрантов и копов. Все выходы с площади временно блокировали правоохранители.

В СМИ передавали, что отдельные инциденты провоцировали несколько групп молодых людей в капюшонах. Они бросали бутылки с зажигательной смесью в полицию, поджигали поддоны и электросамокаты. Стражи правопорядка в ответ задействовали несколько гранат со слезоточивым газом.

По центру Марселя, по данным копов, маршем прошли около 5 тысяч людей. Они скандировали: "Все ненавидят RN!". Это сокращение от Rassemblement national, в переводе с французского – "Национальное объединение" (ультраправая партия Марин Ле Пен, которой прогнозировали победу, но она заняла третье место).

В Ренне префектура запретила собрание на главной площади, но на улицу все равно вышли люди (по данным местной власти, около 750 человек). Демонстранты отправились процессией на "праздничную прогулку" к историческому центру, но полиция не позволила им пройти туда.

Пока люди были заблокированы возле вокзала, некоторые начали забрасывать полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ. Также была повреждена витрина супермаркета. 25 граждан арестовали.

В Нанте в центре, чтобы следить за результатами выборов,собралось около 2500 граждан (по данным префектуры).

Впоследствии процессия прошла по улицам, но ее несколько раз пыталась разогнать полиция, применившая слезоточивый газ. Демонстранты запустили фейерверк в сторону копов и бросали в них бутылки.

По меньшей мере один полицейский был ранен – рядом с ним взорвался коктейль Молотова. В префектуре уточнили, что один человек получил ожоги, трое нарушителей арестованы.

Напомним: на выборах в парламент Франции левый "Народный фронт" получил 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Вместе" – 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников – 143.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля. Впрочем, он будет выполнять свои полномочия до формирования нового кабинета.

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