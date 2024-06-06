Во Франции арестовали гражданина России, совершившего теракт в отеле - Reuters

Полиция во Франции задержала 26-летнего россиянина по подозрению в попытке изготовления взрывчатки и планировании террористического акта. Задержанный, получивший сильные ожоги, находится под стражей в больнице, где его уже допрашивают следователи французской антитеррористической прокуратуры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в указанной прокуратуре. Россиянина арестовали сразу после взрыва в гостиничном номере в Руасси-ан-Франс, вблизи парижского аэропорта Шарль де Голль. Первую помощь ему оказали спасатели.

В комнате, где произошел взрыв, следователи обнаружили доказательства того, что мужчина создавал бомбу. Также в номере было обнаружено оружие.

В Reuters утверждают, что у арестованного россиянина также есть украинский паспорт. Несколько изданий Франции уточняют : речь идет о жителе оккупированного Донбасса, который не только получил российское гражданство, но и воевал в составе террористических группировок так называемых "ЛДНР".

Арестованный пострадал из-за собственных действий – он дунул себе в лицо перекисью ацетона. Поэтому в комнате произошел небольшой взрыв. После ареста в комнате была найдена аммиачная селитра, недорогой взрывчатый материал, популярный среди террористов. Также следователи обнаружили деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие.

Считается, что подозреваемый пытался изготовить сразу несколько взрывных устройств для уничтожения французской военной техники, предназначенной для украинской армии.

По данным нескольких источников, близких к делу, следователи спецотдела в Версале уже рассматривают версию о российском шпионе, который пытался создать теракт на складах французской армии, где предназначена для Украины помощь.

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