Во Франции 3-летний ребенок умер в стиральной машине, пока семья ужинала

13 января вечером в одном из домов Франции было обнаружено тело девочки в стиральной машине. Прокуратура Парижа начала расследование с целью установления причин смерти.

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Об этом сообщило издание Le Parisien. На данном этапе следователи не знают, что произошло.

Около 22:30 отец и брат погибшей обнаружили девочку в критическом состоянии. На место происшествия были вызваны экстренные службы, однако спасти ребенка не удалось. В 23:30 работники констатировали ее смерть.

На данном этапе точная причина смерти неизвестно, предварительно – удушье. Следов побоев специалисты не обнаружили, тело отправили на вскрытие.

По словам отца, дверца стиральной машины в момент обнаружения тела была закрыта. Бытовая техника не была включена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области погиб маленький ребенок. 2 января мальчик выпал из окна дома на седьмом этаже. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

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