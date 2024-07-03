Проведение Лукашенко двойной политики, в попытках сохранить лояльность союзников и наладить отношения с Западом с треском провалилось. Многочисленные поездки самопровозглашённого на разные континенты, а также пособничество в войне России против Украины, заставили Лукашенко оставить надежды на восстановление репутации Беларуси под его проводом в цивилизованном мире. После множества неудач в попытках сохранить лояльность союзников — включая Африку, Азербайджан и Сингапур, Александр Лукашенко явно пересмотрел политический курс. Таким образом вектор Республики всецело направился на сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Одним из ключевых аспектов стратегии Лукашенко при диалоге с Си было подчёркивание стабильности и долгосрочности отношений с Китаем, что вероятно указывает на стремление самопровозглашённого президента РБ найти замену утраченным контактам с Западом.

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Для аргументации целесообразности и актуальности расширения сотрудничества, Россия согласилась взять Беларусь на поруки. Следующим шагом был призыв Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к международному сообществу о принятии Беларуси в ШОС. Видимо не стоит обольщаться добротой России, так как углубляясь в тему сотрудничества РБ с Китаем можно обнаружить множество подводных камней. Во-первых, предложение Лаврова рассмотреть кандидатуру Беларуси как члена ШОС, вероятно, имела под собой намерение определить место не конкретно Беларуси, а именно Союзного государства, предводителем которого является Россия. Несмотря на "пыль" щедрости Кремля, следует осознавать, что такие действия часто ограничиваются стратегическими интересами самой РФ. Ведь по сути Союзное государство, для РФ, стало очередной возможностью использования Беларуси для укрепления своего влияния в регионе. Таким образом, сравнение беларусов с РФ будет выходить за границы бытового и считаться нормальным в международных кругах.

В экономическом сфере, сотрудничество стран также является интересным моментом, поскольку Беларусь активно пользуется долговыми кредитами КНР, что тянет за собою еще большую экспансию и зависимость Минска от Китая в разных сферах. Китай, в свою очередь, будет пытаться расширить своё влияние настолько, что в конечном итоге, будет контролировать многие сферы Республики, начиная от строительной, заканчивая военной сферой. Следовательно, расширение сотрудничества с Китаем для Беларуси несет как экономические проблемы, в связи с высоким процентом и невыгодными условиями, так и риски в контексте геополитической зависимости и потери контроля над важными отраслями национальной экономики.

Казалось бы, перспектива сотрудничества с Китаем является хорошей возможностью Беларуси сделать вклад в развитие государства в разных сферах, однако в таком случае Лукашенко стоит забыть об иллюзиях наладить международные отношения со странами Запада, из-за открытой поддержки Китая войны против Украины. Скорее всего, Лукашенко надеется быть с Путиным на равных, измеряя авторитет в количестве влиятельных союзников, но ему не стоит забывать, что в этой гонке он навсегда останется андердогом.