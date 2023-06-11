Власти Канады арестовали российский грузовой самолет Ан-124: причины

Правительство Канады отдало приказ об аресте зарегистрированного в России грузового самолета Ан-124, который в настоящее время стоит в аэропорту Торонто. Воздушное судно было арестовано в соответствии с канадским Законом об особых экономических мерах.

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Российский самолет Ан-124 принадлежит компании "Волга-Днепр", против которой Канада недавно ввела санкции из-за их соучастия в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

В дипломатическом ведомстве заявили, что арест самолета стал возможен благодаря новым органам по аресту и конфискации активов в рамках автономных режимов санкций Канады. Такое действия стало прямым ответом на полномасштабное вторжение России в Украину.

Также в МИД Канады подчеркнули, что арест самолета является первым шагом правительства в рамках режима ареста и конфискации активов и призван оказать дополнительное давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины. Кроме того, это первое физическое имущество, изъятое правительством Канады в соответствии с этим режимом, и второе в целом, арестованное и ограниченное в рамках санкций.

В дальнейшем правительство Канады будет работать с правительством Украины над вариантами перераспределения этого актива для выплаты компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины.

Ранее сообщалость, что Канада передаст Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 миллионов долларов. В него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов, 76 бронеавтомобилей "Рошель" и сотни дополнительных ракет.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня выступил в Верховной Раде Украины. В своем выступлении канадский политик подчеркнул, что украинцы в настоящее время воюют не только за свои семьи и свою независимость, но и за демократию, свободу и будущее всего цивилизованного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Канады ввело очередные санкции против страны-террориста России. Под ограничения попали 17 человек и 18 компаний, связанных с российскими компаниями, поставляющими военные технологии вооруженным силам, а также членами семей кремлевской элиты.