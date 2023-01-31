Власти Израиля готовятся к возможному ответу Ирана по мирным жителям после атаки беспилотников – The Times of Israel

Служба разведки Израиля предупредила о возможных ударах по мирному населению, в том числе, за пределами страны со стороны Ирана. Таким образом многолетний враг может отреагировать на недавнюю атаку по ключевому оборонному иранскому городу Исфахан.

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Тегеран целиком обвиняет в этих ударах Иерусалим, хотя последний никогда не распространяет публичные сведения о подобных спецоперациях. Об этом сообщили в издании The Times of Israel.

"Служба безопасности готовилась к возможности того, что Исламская Республика нацелится на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом", – указано в сообщении.

Власти Израиля ссылались на прецедент прошлого года, когда был убит высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции. Тогда Иерусалим выпустил предупреждение о поездках, призывающее граждан избегать поездок в Турцию, а местные власти заявили, что предотвратили попытку похитить иранскую ячейку, пытавшуюся инсценировать похищение в Стамбуле.

Напомним, что в результате теракта возле синагоги в Иерусалиме 27 января погибла гражданка Украины Ирина Королева. Память о ней почтил сам лидер нации Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам посла Израиля в Германии Рона Просора, Иерусалим оказывает военную поддержку Киеву, несмотря на то, что об этом нет публичной информации. Дипломат призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе.

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