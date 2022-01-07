'Власть Казахстана поскользнулась на арбузной корке': Яковенко назвал главные причины массовых протестов

Главной ошибкой властей Казахстана стало двукратное одномоментное повышение цены на бытовой газ. Это глупость, классическая "арбузная корка", на которой та поскользнулась.

Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко, протесты в стране спровоцировала глупая ошибка руководства, а также накопившаяся за многие года усталость населения от несменяемой власти и нереализованного желания перемен.

Политик подчеркнул, что не стоит в событиях в Казахстане высматривать след Запада, так как внутри страны предпосылок к подобному "взрыву" было достаточно. Также он отмел вероятное влияние на протесты Кремля.

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В то же время он вспомнил, что ряд российских политиков использовали ситуацию и обвинили западные страны во вмешательстве в события в Казахстане.

"Дескать, все это происки Запада. Потрясающий комментарий дал "эксперт" Игорь Коротченко – оказывается, это англосаксы перед встречей Путина с Байденом стараются обеспечить выигрышные позиции. Понятно, что в головах таких деятелей ", – прокомментировал высказывание Яковенко.

Он подчеркнул, что в стране назрел конфликт, так как у населения накопилось "огромное раздражение от несменяемой власти, от того, что страна не движется вперед, в стране нет реформ, нет достаточной свободы частного предпринимательства, свободы слова".

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в Республике Казахстан не утихают масштабные протесты. Беспорядки переросли в мародерство: люди грабили банки, атаковали дорогие бутики, разбивали витрины бульдозерами и поджигали авто. Среди участников протеста и полицейских есть жертвы.