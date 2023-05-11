Включает разные уровни: НАТО завершает крупнейшее со времен холодной войны обновление стратегии противодействия РФ

Североатлантический альянс (NATO) завершает реформирование общей стратегии противостояния российским угрозам и терроризму. Разработанная для новой геополитической реальности и ускоренная вторжением войск РФ в Украину, она является величайшей реконфигурацией со времен холодной войны.

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Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в НАТО. Речь идет о собеседниках, принимавших непосредственное участие в разработке стратегии, которая за последние три десятилетия стала первой полной и общей для многих стран.

Отмечается, что эти региональные планы содержат уже около 4000 страниц, в которых изложены реформы ряда военных процедур. Они больше не предполагают больших военных группировок, а делают акцент на преобладании меньших батальонов. Однако, прежде всего, документ анализирует и обновляет различные угрозы со стороны Кремля – военные, кибернетические, гибридные атаки, а также ответы НАТО на них.

Военные лидеры стран-членов и стратеги Альянса сейчас пересматривают стратегию, объединяющую национальные и региональные планы. Ожидается, что она будет утверждена на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года.

"Региональные планы потребуют усовершенствования модели вооруженных сил НАТО для создания более боеспособных войск во всем Альянсе", – пояснил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Отмечается, что в ныне НАТО разрабатывает обновленные и географически привязанные оборонные планы, определяющие, как Альянс может действовать против нападений на свою территорию и как будет противодействовать двум основным угрозам: России и ее террористическим группировкам. Стратегия также содержит инструкции по защите ключевых мест.

"Впервые со времен холодной войны мы будем иметь объективные цели, основанные на угрозах", – добавил Бауэр.

Как известно, у НАТО почти с начала его существования был утвержден план противостояния угрозам со стороны России. Однако новая реальность, обозначенная развязанной Кремлем войной против Украины, а также изменение отношений Альянса с РФ, заставили его пересмотреть, обновить и укрепить эту стратегию.

Сейчас она имеет разные уровни: национальную "стратегическую шляпу", которая охватывает три больших региона (Северная Атлантика, Центральная и Южная Европа, от Испании до Турции) и детальный анализ угроз и реакций по сферам – суша, море, воздух, космос и киберпространство.

Источники издания El Pais в НАТО объяснили, что угрозы и сценарии разнообразны: от возможности развертывания Россией тысяч солдат на границах восточного фланга Альянса до уязвимости инфраструктуры стран НАТО, которую она поставила под удар, атаковав газопроводы "Северный поток".

Новая концепция несколько обеспокоила восточных союзников, граничащих с Россией и опасающихся, мол, планы слишком теоретическими и требуют более конкретных элементов, а также продолжения усиления своего присутствия на этом фланге. В самой организации не исключают, что для переформулирования стратегии НАТО потребуется больше инвестиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс изменил стратегию обороны, заявив, что будет защищать "каждый дюйм территории" с первого дня нападения. Там объяснили, что пограничные с РФ государства-члены НАТО больше не хотят рисковать, чтобы не оказаться в российской оккупации.

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