Что нашёл и услышал о Тиме Уолзе.

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60 лет, из них 24 — в Нацгвардии; работал школьным учителем в Китае, а также преподавал обществоведение в штатах Небраска и Миннесота, где заодно был весьма успешным школьным тренером по американскому футболу.

Женат на учительнице, у них двое детей. Почти все родственники — тоже учителя.

Умеет создавать вокруг себя прекрасное настроение, и это — его важное преимущество.

Шесть раз избирался в Палату представителей от "республиканского" округа, после чего дважды — губернатором Миннесоты.

Взгляды — достаточно левые, но и в Конгрессе, и как губернатор всегда умел находить общий язык с республиканцами.

Как рассказывает Голос Америки, даже вице-кандидат от Трампа Вэнс уже его поздравил и пожелал ему успеха.

Сам он назвал Трампа с Вэнсом weird dudes — странными (другой перевод — роковыми, фатальными) фраерами/чуваками.

Фраза из выступления: "При Трампе выросло количество преступлений — и это даже не считая преступлений, которые совершил он сам".

Обыгрывая трамповское "Сделаем Америку великой СНОВА", он говорит: "Мы не идём назад!".

Главное: всю войну горячо, постоянно и публично поддерживает Украину.

Справочно — американские блогеры на ютубе (по-русски для украинских зрителей): за демократов — Юрий Рашкин, за республиканцев — Борис Пинкус и (с помоями) Сергей Любарский.