"VIP – алия" - этот термин придумали Израильские СМИ конца 2010-х, для обозначения русскоговорящих иностранцев, которые соответствуя критериям "Закона о возвращении в Израиль", воспользовались своим правом на репатриацию в Израиль.

В отличии от широких масс репатриирующихся, узкий сегмент представителей "VIP-алии" требует к своему процессу репатриации индивидуального подхода на всех этапах, а также персонального менеджера на каждый сегмент процесса.

Менеджеру не нужно ничего "разруливать", его задача всё сделать спланировано и штатно, по чётко выстроенным алгоритмам, которые своевременно приводят к поставленным задачам.

Образ такой категории репатриантов существенно отличается от устоявшегося образа репатрианта, который возник в 90х, когда Израиль стал доступным для жителей развалившегося СССР.

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В среднем, у большинства людей понятие "Израильский репатриант" (на иврите оле хадаш), ассоциируется с бедолагой, который больше не смог продолжить своё существование в стране исхода, и от отчаяния, в поисках лучшей жизни отправился напролом покорять новую страну.

Новая страна встречает "оле хадаша" своим новым подходом к жизни, языком, новыми стандартами.

Новенькие граждане вынуждены тратить уйму времени до тех пор, пока они закончат решать все свои насущные бюрократические задачи возникающие после переезда.

Не понятный язык, не понятная письменность, совсем иная бюрократическая структура и менталитет.

Время, которое оценивается почасово, квартира в аренде, аренда дорогая.

Тяжело запоминающиеся адреса, и географические ориентиры.

Прося кого-то о помощи, нужно понимать, что помогающий должен выделив время новоиспечённым гражданам - взять выходной, и в ущерб своей работе, зарплате, семье - провести целый день в коридорах ведомств.

Зачастую такая помощь превращается в "медвежью услугу", многое сделано интуитивно и не правильно, ответственность возложить не на кого, особенно материальную.

Сторожил-помощник окажется не прав во многих пунктах, потому что действовал интуитивно, по своему давно не актуальному опыту, который он прошел 10,20,30 лет назад сам туманно помня, что там происходило.

Задача выполнена криво – её нужно переделывать, снова тратить время, снова кого-то просить… Обиды, досады, терпение и ещё раз терпение.

Дальше ещё больше, письма на почту на непонятном языке, не понятные требования, разговаривать не с кем. Письма приобретают красный цвет. Оказывается это были штрафы на ровном месте, пеня, ошибки, неустойки.

За что? Кто-то должен исправлять, в итоге проще оплатить, чем доказывать свою правоту.

Звонишь по номеру – выбираешь русский – перекидывает на иврит, на телефоне можно ждать часами ответа, игра в мячик в телефонном футболе.

Такая жизнь новых репатриантов в Израиле, семьи разваливаются в первые годы репатриации. "Кидалово" на каждом углу. Работа без языка с достойной оплатой – только во снах.

Это всё касается рядовых репатриантов. Многие от отчаяния решают уехать отсюда навсегда, потому что набрали кредитов, а зарплата не покрывает даже проценты по выплатам. При том, что сама зарплата в Израиле выше, чем в Европе – например минимальная зарплата за 8 часовой рабочий день 1500$ в месяц.

Кто-то набирается ещё большего терпения, и как бульдозер идя вперёд перестраивается под новый лад и достигает настоящих успехов.

Вернёмся к VIP-алие.

Представители VIP алии не едут в Израиль, чтобы мыть подъезды, или связывать три слова на иврите подавать гайки на заводе.

Никто из них не собирается сжигать мосты к своей родине, люди просто живут на две страны, делая одолжение обеим странам одновременно. Пока их дети продолжают учиться в лучших ВУЗах мира.

Конечно же Израиль они очень любят и получением гражданства они приближают Израиль к себе, а себя к Израилю.

В нашем глобальном мире, столичному бизнесмену, который может позволить себе слетать на выходные в Ниццу, открывается ещё одна возможность, провести уикенд на своей вилле в Герцелии-Питуах, или уютной квартире в северном Тель-Авиве. Слово "переезд" это громкое слово в эпоху доступных чартерных джетов, которые напрочь размывают расстояния.

Естественно, с потребностями VIP репатриантов не справились заточенные для репатриантов государственные и прочие благотворительные ведомства.

VIP-алия, это люди с "особыми потребностями" как правило являются бизнесменами с доходами выше среднего.

Каждая минута на счету - отвлечься от бизнеса: значит причинить ему ущерб. Когда на тебя работает много людей, и даже кнопки в лифте нажимают услужливые сотрудники, то и репатриацию своей семьи проще доверить экспертам в этой узкой области, как говорится - "откупиться малой кровью".

При правильном планировании, получение гражданства и оформление всех необходимых документов в Израиле занимает около 4 часов. Что-то между завтраком и ланчем. Фантастика, правда?

Мне вспоминается наш кейс, когда в 6 утра частный борт бизнесмена-репатрианта приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, в 7 утра он уже вышел держа в руках удостоверение гражданина Израиля, а в 12 мы провожали его вылет на встречу в Монако, с уже оформленным паспортом, водительским удостоверением, медицинской картой и банковским счётом.

Конечно, не все так жестко планируют свой тайм менеджмент, за частую люди предпочитают получение гражданства совместить с разведкой страны и экскурсиями, а так же отдыхом на всех трёх морях – Красном, Средиземном, Мёртвом. Ездят по городам, и подбирают себе квартиру для выгодной инвестиции и семейной резиденции.

Рыночный спрос на бюрократический консьерж породил создание нескольких десятков консалтинговых компаний.

Какие-то дешевле какие-то дороже, какие-то качественно делают свою работу, какие-то не оправдают возложенного доверия. Кто-то занимается этим 10 лет, знает всё и вся, а кто-то открылся только вчера и набирается опыта "на ходу" при этом требуя не скромные гонорары.

Важно выбирать компанию по рекомендациям друзей, причём не одних, а нескольких, которые субъективно выскажут вам своё мнение.

Особенно хорошо, когда несколько ваших близких хорошо отозвались об одной и той же компании. Также стоит собрать отрицательные отзывы, и понять их природу. Конечно отзывы не связанные со стоимостью услуг, а исключительно с их качеством.

Не стоит обращать внимание на красивые сайты, их делают веб-дизайнеры которые не будут сопровождать вас в коридоры Израильской бюрократии.

Обратите внимание на видео-блоги, их информативность и компетентность. Не поленитесь поручить своей секретарше обзвонить компании и сравнить между собой представителей на предмет владения материалами, тот ли представитель и после оплаты будет вас курировать, или это просто был ласковый менеджер из отдела продаж?

Представители компании которые путаются в терминах, или далеки от реалий и затрудняются ответить касательно текущих положений вещей очевидно не имеют достаточной практики.

Значит клиентов у них пока было мало, и на каждом новом клиенте будет поле для экспериментов.

Обратите внимание на форму оплаты – предоплата, или оплата по факту успешно выполненных задач. Это тоже очень важно!

Не лишним будет проверить компанию по открытым реестрам судебных исков, чтобы увидеть сколько недовольных клиентов не смогли добиться справедливости без обращения в суд.

Если в компании принято предлагать вам "серые схемы", значит они уже "слушаются" Израильскими спец-службами, а вы будете проходить как "соучастник".

Вас должно насторожить, когда в Израиле вам предлагают привычные вам опции, например предлагают "двигать очереди", или проводить вас куда-то "без них". "Порешать" вопрос через кого-то и т.д. В Израиле так не принято, и коррупция на таком мелком уровне практически не существует, а если уж выпускники полицейской академии что-то не досмотрели, то это только вопрос времени.

Скорее всего вы не попадёте на откровенных мошенников из этой рыночной ниши, однако, не владение информацией и особенно "мелочами", может стоить многих потерь, естественно сверх тех средств, которые вы оплачиваете за услуги.

Также вы должны знать, что о том, что любой гражданин Израиля прозрачный для мира. Израильский демографический реестр за смешную пошлину сможет предоставить любому адвокату выписку с вашим номером ID, и адресом.

Поэтому слишком за сохранность личных данных не беспокойтесь. Не думайте, что если вы были Гарбузенко Тарас, а стали Йосеф Розенфельд, то вас не найдут. Найдут и экстрадируют за милую душу, Израиль только в сказках убежище для беглых еврейских преступников, на деле же Израиль бережет свою репутацию, и выполняет свои обязанности перед мировым сообществом.

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