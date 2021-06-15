Виновник резонансного ДТП в Одессе, избежавший наказания, погиб в аварии в Армении. Фото

В Армении в дорожно-транспортном происшествии погиб племянник армянского государственного деятеля и генерала Сейрана Сарояна – Размик Рустамян. В 2015 году он на Mercedes с дипломатическими номерами своего государства в Одессе сбил 15-летнего парня и избежал наказания.

Авария, которая унесла жизнь Рустамяна, произошла еще 11 июня в Армавирской области. О трагической участи виновника ДТП в Одессе сообщил отец пострадавшего юноши Сергей Ращенко, передает "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По сообщениям армянских СМИ, авария случилась в 22։30 прошлой субботы на четвертом километре дороги Эчмиадзин – Маргара.

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Мужчина на Toyota Alphard выехал за пределы проезжей части, врезался в опорный столб газопровода и вылетел в поле.

Водителя с травмами доставили в медцентр Вагаршапат, позже он скончался. Издание shamshyan.com написало, что погибший является племянником известного генерала Сейрана Сарояна.

Отметим: в августе 2015 года на улице Генуэзской в Одессе автомобиль Mercedes с дипномерами Армении, за рулем которого находился Размик Рустамян, сбил 15-летнего подростка на велосипеде – Михаила Ращенко.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, восемь переломов и ушибы внутренних органов. Парень перенес клиническую смерть и шесть операций. Сознание и физические способности Михаила так и не восстановились. Его отец позже открыл в Одессе зал физиотерапии для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня в Одессе авто BMW на скорости влетело в электроопору, от чего его разорвало на части. В аварии погибли водитель и его пассажир.