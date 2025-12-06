Венгрия заблокировала в ЕС резервный план финансирования Украины

Венгрия заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования кредита Украине. Эту идею Еврокомиссия выдвинула как альтернативу займу за счет замороженных активов России.

Вето Венгрии лишает ЕС потенциального "плана Б" и повышает ставки в попытках убедить Бельгию использовать замороженные активы РФ на помощь Украине. Об этом пишет Politico.

Во время заседания послов государств Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 5 декабря, Будапешт отклонил идею выпуска совместных облигаций, обеспеченных семилетним бюджетом ЕС, для финансирования Украины.

Эта инициатива рассматривалась как альтернативный вариант на случай, если Европейский союз не сможет найти юридически и политически приемлемый способ использования замороженных российских активов для привлечения кредита для Киева объемом 165 млрд евро.

Блокировка Будапешта затрудняет поиск источников долгосрочного финансирования для Украины, тогда как дискуссии об использовании российских активов продолжаются и остаются предметом споров между странами-членами ЕС.

На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия рассматривает два основных механизма для финансирования Украины в течение следующих двух лет: заимствования на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС или "репарационные займы" из обездвиженных росактивов.

Однако ключевой план по использованию росактивов затормозился из-за сопротивления Бельгии, которая опасается потенциальных ответных шагов со стороны США.

Таким образом, оба основных пути финансирования Украины на ближайший период столкнулись с политическими препятствиями.

Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских активов несет серьезные риски для его страны. Политик боится угроз, которые ранее прозвучали из Москвы. В Кремле пригрозили, что в случае такого шага Бельгия будет ощущать последствия "вечно".

Канцлер Германии Фридрих Мерц прилетел в Брюссель, чтобы убедить бельгийское руководство поддержать идею репарационного займа для Украины, сформированного на основе стоимости замороженных российских активов. Он решил действовать быстрее, поскольку Киеву нужно срочное финансирование, а ЕС до сих пор не имеет согласованной позиции перед ключевыми переговорами в декабре.

