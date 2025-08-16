Венгрия расследует похищение запчастей с МиГ-29 на военном аэродроме

Венгерская полиция начала расследование похищения запчастей с истребителей МиГ-29. Инцидент произошел две недели назад на территории военного аэродрома в венгерском городе Кечкемет.

Об этом сообщило издание Daily News Hungary. Пока нет официального объяснения почему это нарушение так долго оставалось незамеченным.

Как отметило издание, около двух недель назад неизвестные лица проникли на военный аэродром в Кечкемет и похитили технические компоненты локатора с нескольких истребителей МиГ-29, которые там хранились.

Серьезность инцидента усиливается тем фактом, что он произошел на территории военного объекта, который находится под усиленной охраной.

Простое проникновение, целенаправленная добыча

Согласно сообщениям, злоумышленники получили доступ к территории аэропорта с удивительной легкостью: они прорезали проволочное ограждение и просто прошли через отверстие. Воры изъяли детали из радиолокационного отсека, расположенного за носовым обтекателем самолета, повредив при этом внешний вид.

Поскольку похищенные предметы имеют ограниченное использование, эксперты считают, что преступники точно знали, что им нужно, вероятно, действуя по поручению.

"Парк Юрского периода"

На базе в Кечкэмете размещается авиапарк из 28 истребителей МиГ-29, которые Венгрия получила от России в 1993 году в рамках урегулирования вопроса государственного долга РФ.

Самолеты были сняты со службы в 2010 году и заменены шведскими истребителями Gripen. С тех пор МиГ-29 хранились в законсервированном состоянии, чтобы, по крайней мере теоретически, их можно было привести в рабочее состояние при необходимости.

Однако, по словам пилота в отставке майора Золтана Немета, выведенные из эксплуатации истребители уже давно считаются неработоспособными. А территорию аэропорта, где они хранятся, в шутку называют "Парк Юрского периода".

Непроданное наследие

В 2019 году венгерское правительство попыталось продать 19 истребителей МиГ-29, хранившихся в аэропорту Кечкемета, вместе с 20 двигателями и почти 300 дополнительными компонентами.

Несмотря на начальную цену 2,8 миллиарда форинтов (7 миллионов евро), ни одной заявки не было подано.

Одним из главных препятствий для продажи было то, что, как член НАТО, Венгрии понадобилось бы одобрение российского производителя для завершения сделки продажи.

На момент приобретения самолеты были зачислены на сумму около 800 миллионов долларов США в государственный долг России, что составляет примерно 70–80 миллиардов форинтов по обменному курсу того времени.

