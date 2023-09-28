Венгрия первой в ЕС отправила посла в Беларусь после фальсификации президентских выборов.

В четверг, 28 сентября, посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик передала свои верительные грамоты Александру Лукашенко. Этот шаг завершил необходимые процедурные формальности перед началом его дипломатической деятельности в Минске.

Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА. Также 28 сентября верительные грамоты вручили послы Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

"Венгрия – давний и надежный друг Беларуси, отношения с которой, проверенные временем, строятся на прагматичной и основе взаимоуважения", – заявил Александр Лукашенко.

Согласно его заявлению, Беларусь выразила готовность "продолжать диалог с Венгрией с целью смягчения напряженности в регионе через разрешение конфликтов исключительно путем мирных переговоров".

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По данным госагентства БелТА, также 28 сентября верительные грамоты вручили послы Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

Европейский Союз и его члены начали вводить санкции против Беларуси после того, как в стране произошел силовой разгон массовых протестов, возникших в ответ на обвинения в фальсификации результатов президентских выборов. В результате этих санкций были приостановлены практически все программы и проекты, реализуемые Евросоюзом в Беларуси, и сокращено дипломатическое присутствие в стране.

Международные санкции ужесточились после того, как 24 февраля 2022 года Александр Лукашенко поддержал российское военное вторжение в Украину и разрешил использовать территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для вторжения российской армии и обстрелов украинских городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник выступил с критикой Запада, заявив, что он якобы использует Украину и украинцев как "пешки" в войне с Россией. Минск, по его утверждению, ни при чем – мол, он не может представить ситуацию, при которой его государство поддержало бы войну против Киева.

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