Великобританию предупредили о новой волне коронавируса, уже появились первые доказательства

Бывший главный научный советник правительства Великобритании Дэвид Кинг заявил, что страну накроет новой волной коронавируса. Количество инфицированных возросло несмотря на то, что более трех четвертей взрослого населения страны получили первую прививку от COVID-19, а почти 30 млн полностью вакцинированы.

Об этом сообщило издание nationalheraldindia. По словам Кинга, текущая статистика заболевания коронавирусом является свидетельством того, что Великобритания вступает "в серьезную третью волну".

За последние сутки в стране подтверждено еще 5341 случай заболевания COVID-19, в результате чего общее число инфицированных достигло 4538399 человек.

Это при том, что согласно последним официальным данным, более 40,3 миллиона человек, или более трех четвертей взрослого населения страны, получили первую прививку от коронавируса, в то время, как более 27,6 миллиона были полностью вакцинированы второй дозой.

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"Мы знаем, что любой человек, вакцинированный дважды, находится в относительной безопасности против вируса. Но давайте не будем забывать, что каждый из 25 новых случаев – это люди, которые были вакцинированы дважды. Это означает, что 400 новых случаев в день это – люди, которым была сделана повторная прививка ", – отметил Дэвид Кинг, который сейчас занимает должность председателя правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Он также призвал правительство страны отложить предложенное послабление карантина, которое планировалось в Англии с 21 июня.

"Я очень неохотно говорю, что мы не должны выходить из режима изоляции, но я думаю, что цифры уже известны, и для правительства будет разумным сразу же объявить о задержке снятия ограничений, чтобы мы могли все спланировать на период после 21 июня", – сказал Кинг.

Когда его спросили, на какое время стоит отложить выход из изоляции, чиновник ответил, что советует еще на несколько недель продлить ограничения, а затем посмотреть на статистику заболевания.

Напомним, в Италии установили вакцинационный рекорд сделав за сутки 600 000 прививок от коронавируса.

Также OBOZREVATEL писал, в Китае одобрили вакцинацию детей от 3-х лет против COVID-19. Производитель вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech в Пекине заявил о готовности развернуть кампанию по экстренной вакцинации детей от 3-х лет. Это сделает Китай первой в мире страной, где прививки против пандемии будут получать дети.