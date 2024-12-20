Великобритания пообещала передать Украине десятки тысяч беспилотников: когда начнутся поставки

Великобритания вместе с норвежскими и латвийскими партнерами приступит к поставкам в Украину десятков тысяч боевых дронов в январе 2025 года. Речь идет о работе морской и беспилотной коалиций.

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Об этом заявил министр Вооруженных сил Соединенного Королевства Люк Поллард на слушаниях в Палате общин. Он сказал, что в следующем месяце "произойдет значительный сдвиг" в поставках БПЛА для Сил обороны "в рамках морской и беспилотной коалиций возможностей, возглавляемых Великобританией".

Также он сказал, что Лондон продолжит обучение украинских военных в 2025 году в рамках многонациональной программы подготовки Interflex. В ней участвуют еще 12 стран-партнеров.

Операцию Interflex прошла уже 51 тысяча украинских защитников.

"Каждый человек, которого мы готовим, каждый украинец, проходящий подготовку, – это месседж для [Владимира] Путина, что Украина не в одиночестве", – подчеркнул Поллард.

В 2025-м он хочет продолжения развития оборонного сектора в Украине, Британии и во всей Европе, "чтобы Путин не сомневался", что существуют разные возможности поддержать Киев.

"И мы продолжим разоблачать злонамеренные кибератаки и усилия России по дезинформации, а также враждебные операции ее разведывательных служб", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря командующий Сил беспилотных систем ВС Украины Вадим Сухаревский заявил, что у нашей страны есть лазерное оружие "Тризуб", которые способно сбивать вражеские воздушные цели, в том числе самолеты. Кроме того, тестируется применение беспилотника-"матки" – он может нести под собой два легких FPV-дрона.

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