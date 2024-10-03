Великобритания объявила, что передает архипелаг Чагос Маврикию. Соединенное Королевство отказалось от суверенитета над этой группой островов в Индийском океане после более чем полувека.

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Об этом пишут BBC и Guardian. Отмечается, что решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Британией и Маврикием по архипелагу.

Британский премьер-министр Кир Стармер и его коллега из Маврикия Правинда Джагнаута прокомментировали подписанный договор. Они подчеркнули, что этот документ "устранит ошибки прошлого и продемонстрирует преданность обеих сторон поддерживать благосостояние жителей Чагоса".

Великобритания предоставит пакет финансовой поддержки Маврикию, в том числе ежегодные выплаты и инвестиции в инфраструктуру. Также Маврикий сможет приступить к программе переселения на островах Чагос.

Кроме того, в состав архипелага входит тропический атолл Диего-Гарсия, на котором находится военная база Соединенных Штатов, где базируются корабли и стратегическая авиация. С этой авиабазы американские бомбардировщики вылетали на боевые задания в Афганистан и Ирак.

По условиям соглашения Британия будет арендовать атолл Диего-Гарсия у Маврикия еще не менее 99 лет, что позволит США сохранить там свою военную базу.

Как отмечает BBC, сохранение военной базы – это ключевой фактор в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.

Президент США Джо Байден приветствовал "историческое соглашение" и подчеркнул, что это "четкая демонстрация того, что посредством дипломатии и партнерства страны могут преодолеть давние исторические вызовы для достижения мирных и взаимовыгодных результатов".

Вместе с тем представитель второго поколения чего-то в Великобритании Фрэнки Бонтемпс, комментируя соглашение изданию BBC, сказал, что чувствует себя преданным и злым, поскольку чего-то "никогда не участвовали" в переговорах.

Соглашение стало результатом раундов переговоров, которые начались в 2022 году после того, как аргументы Маврикия по суверенитету были признаны Международным уголовным судом, Генеральной ассамблеей ООН и Международным трибуналом по морскому праву.

Международные органы установили, что Великобритания незаконно отделила острова Чагос от Маврикия в обмен на независимость в 1968 году. Королевство первоначально игнорировало решения ООН и судебные постановления, требовавшие вернуть острова.

Архипелаг Чагос – группа островов из семи атоллов и более 60 тропических островов в Индийском океане, ныне входящая в состав Британской территории в Индийском Океане.

В период между 1968-м и 1974-м годами британские власти выселили более тысячи жителей народности чегос из островов и переселили их на Маврикий и Сейшельские острова, где многие из них столкнулись с нищетой и дискриминацией. Это назвали преступлением против человечества.

Маврикий заявлял, что его незаконно вынудили отдать острова в обмен на независимость. А Великобритания еще недавно настаивала на том, что сам Маврикий не имеет законных претензий на острова.

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