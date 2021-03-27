Великобритания готовится к ослаблению карантина: Джонсон раскрыл детали и даты

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 27 марта заявил, что не видит данных по ситуации с COVID-19 в стране, которые бы помешали частичному ослаблению карантина.

Уже с понедельника, 29 марта, в Соединенном Королевстве начнет действовать послабление правил – группам из шести и меньше человек будет разрешено собираться вместе на улицах. Следующие шаги по смягчению карантина запланированы на следующий месяц, передает Reuters.

Премьер также сказал, что с нетерпением ждет возможности подстричься и выпить пинту пива на террасе паба, что может произойти, если 12 апреля продолжится второй этап его плана "разблокировки" страны. Этого же дня должны вновь открыться все магазины с товарами не первой необходимости.

Поездки за границу для британцев будут запрещены как минимум до 17 мая. Этого же числа могут возобновить работу залы для приема гостей и выступлений.

"При нынешнем положении дел я не вижу в данных [по COVID-19] абсолютно ничего, что могло бы убедить меня не продолжать наш путь к свободе, разблокирование нашей экономики и возвращение к жизни, которую мы любим", – сказал политик.

В то же время Джонсон подчеркнул, что именно "данные, а не даты" будут определять, сможет ли "разблокировка" пройти по графику.

Премьер-министр призвал граждан сохранять бдительность, поскольку до сих пор остаются без ответа вопросы о том, какое влияние третья волна коронавируса, охватившая Европу, окажет на Великобританию, передает Daily Mail.

О смягчении карантина в Соединенном Королевстве заговорили на фоне стабилизации эпидемии. Так, Управление национальной статистики Великобритании (ONS) ранее отчиталось, что заражаемость COVID-19 в регионе остановилась на среднем показателе 1 к 340.

Статистика на 27 марта worldometers.info

Динамика новых случаев заражения, фиксированных за день worldometers.info

Динамика летальных случаев worldometers.info

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