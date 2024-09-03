Великобритания частично приостановила продажу оружия Израил.: в Иерусалиме 'глубоко разочарованы'

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил, что Соединенное Королевство частично прекращает продажу оружия Израилю. По его словам, около 30 из примерно 350 экспортных поставок Иерусалима будут приостановлены.

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Об этом пишет Sky News. А издание The Times of Israel сообщило о реакции Израиля на решение Великобритании.

Решения Великобритании

Великобритания напрямую не поставляет оружие Израилю, но предоставляет британским компаниям экспортные лицензии на его продажу.

Экспорт включает оборудование, используемое в войне в Газе – компоненты для военных реактивных самолетов, вертолетов и беспилотников, а также предметы, которые "способствуют наземному наведению".

Дэвид Лемми заявил, что независимая оценка экспортных лицензий показала: существует "явный риск" того, что некоторые экспортные товары Британии в Израиль могут быть использованы для "серьезного нарушения международного гуманитарного права" в Газе.

Британский министр сказал, что действия Израиля в Газе "продолжают приводить к огромным потерям среди гражданского населения, широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры и огромным страданиям".

Реакция Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил "глубокое разочарование" из-за решения Британии приостановить продажу некоторого оружия своей стране.

"Это происходит в то время, когда мы боремся на семи разных фронтах - войне, спровоцированной безжалостной террористической организацией. В то время, когда мы оплакиваем шесть заложников, которых ХАМАС хладнокровно казнил в тоннелях в Газе. В то время, когда мы пытаемся вернуть заложника домой", – подчеркнул Галант.

Кроме того, комментируя приостановку лицензий, министр иностранных дел Израиля Израэль Кац отметил, что Израиль "разочарован рядом решений, принятых британским правительством", включая решение по экспорту оборонной продукции.

По его словам, этот шаг "отправляет очень проблематичное сообщение" ХАМАСу и его покровителям в Иране.

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