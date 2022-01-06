Министры иностранных дел стран-членов НАТО собираются на виртуальной встрече 7 января обсудить предстоящее заседание Совета НАТО-Россия.

О проведении этого заседания распорядился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре после того, как были обнародованы так называемые российские предложения по обеспечению безопасности в Европе, предусматривающие фактическое ограничение суверенитета Украины и других бывших советских республик, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Думаю, уже само по себе проведение такого заседания – настоящий дипломатический успех, так как Кремль на протяжении нескольких лет отказывался от встреч в этом формате, а не так давно вообще прекратил работу своего представительства при НАТО. Но после обнародования предложений, формально адресованных странам-членам НАТО, было бы не совсем логично отказываться от контактов с НАТО, не так ли?

Видео дня

Как-то по умолчанию считается, что на встрече с представителями НАТО дипломатам из западных стран предстоит выслушивать российские жалобы на проблемы с безопасностью. Но в том-то и дело, что если российские претензии являются не проблемами с безопасностью, а, уверен, имперскими комплексами и попытками восстановить погибшую три десятилетия назад империю, то западные тревоги вполне обоснованны, и как раз о них и будут говорить министры иностранных дел стран-членов НАТО. Надеюсь, что и на встрече Совета НАТО-Россия российская делегации не будет солировать, а столкнется с реальностью западных претензий и поймет, что озабоченность цивилизованного мира реальна.

Один из самых ярких примеров такой озабоченности – Черное море. После оккупации и незаконной аннексии украинского Крыма Россия приступила к планомерной милитаризации полуострова. И здесь ее намерения угрожают отнюдь не только безопасности Украины и Грузии, территории которых находятся под фактической оккупацией Кремля. Но и, уверен, безопасности стран-членов НАТО – Турции, Румынии и Болгарии. Россия к тому же пытается воспрепятствовать свободному судоходству в Черном море и практически приступила к ползучей аннексии Азова. И разве об этом не стоит поговорить на Совете НАТО-Россия? Еще как стоит!

Стоит сказать, что России никто не угрожает, а вот ее действия действительно угрожают безопасности целого ряда стран и регионов Европы. Что возвращение Кремля к советским практикам поставило континент на грань настоящего военного конфликта. И вовсе не потому, что произошло расширение НАТО. Напротив, Кремль "хулиганит" как раз там, где НАТО нет. В том же Черном море провокации происходят как раз вдалеке от территориальных вод стран-членов НАТО. Но не нужно сомневаться, что если бы Румыния или Болгария сейчас не входили бы в альянс, то российские военные корабли демонстрировали бы силу где-нибудь неподалеку от Варны или Констанцы!

И это – важный урок для тех, кто рассчитывает, что внеблоковый статус или нейтралитет станут защитой от дестабилизации. В мире, который пытается выстроить Путин, внеблоковый статус и нейтралитет – признак слабости, а не силы. То, что позволяет действовать без оглядки на серьезные последствия для агрессора. Если вспомнить, то Крым как раз был украден у самого что ни на есть внеблокового государства.