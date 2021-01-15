Вакцинация в Израиле работает как конвейер, – президент Российского еврейского конгресса

В Израиле процесс вакцинации населения от коронавируса (COVID-19) работает словно на конвейере. Запись на прививку происходит по интернету или по телефону.

Об этом в блоге сообщил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Он отметил, что вся процедура занимает не более 15 минут.

"Прошедшие вакцинацию говорят, что все происходит на удивление четко и слажено. 31 декабря я позвонил своему приятелю поздравить с Новым годом. Он сказал, что говорить не может – только что получил номерок, сидит в очереди на прививку – перезвонит через 15 минут. И ровно через 15 минут действительно позвонил – уже уколовшись", – поделился он.

Каннер добавил, что после записи нужно прийти к назначенному времени и получить номерок.

"Проводишь карточку члена больничной кассы, получаешь номерок – ожидание и процедура должны занять не больше 15 минут. Тайминг важен, поскольку срок нахождения препарата вне морозильной камеры ограничен, а в одном крошечном флаконе 5-6 доз вакцины. Если все не будет работать, как часы, придется выбрасывать огромное количество дорогого во всех смыслах лекарства. Поэтому все так и работает", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле назвали возможную дату окончания вакцинации от COVID-19.